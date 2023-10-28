Çok Bulutlu 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
TRT Haber 28.10.2023 12:17

ATAK ve GÖKBEY'den 100. yıl uçuşu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün kokpitinde yer aldığı ATAK helikopteri, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında 4 GÖKBEY ile tarihi bir uçuş gerçekleştirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, uçuş kapsamında milli olarak geliştirilen platformlar eş güdüm içerisinde hareket ederek, Türkiye'nin havadaki gücünü bir kez daha perçinledi.

ATAK helikopteri telsizinden, tüm savunma sanayisi çalışanlarına seslenen Görgün, "Türkiye'nin Yeni Yüzyılı'nı, büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Hep birlikte güçlü Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz"

Uçuşa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Görgün, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirilen ilk taarruz helikopteri ATAK'la uçmak kadar, ilk milli helikopter olan 4 adet GÖKBEY’le uçmak, ülkemizin gücünü, bileğinin bükülemeyeceğini binlerce çalışanı ile savunma sanayimizin uluslararası arenada kendini üst sıralara taşıdığını bir kez daha dünyaya gösterdi. TUSAŞ'ın ürettiği platformların ASELSAN'ın katkılarıyla uçması, ROKETSAN'ın mühimmatlarıyla vurması, bizim büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha kanıtladı. Çıktığımız bu yolda inançla, emekle ve başarıyla adım atmaya; hep birlikte güçlü Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz."

TUSAŞ tarafından tasarlanıp üretilen ATAK helikopterlerinde, ASELSAN'ın geliştirdiği aviyonik sistemler, elektronik harp sistemleri, haberleşme sistemleri ve sistem yönetim bilgisayarları ile vuruş gücü için ROKETSAN tarafından üretilen CİRİT ve UMTAS füzeleri yer alıyor. Aynı şekilde Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirilen ilk helikopteri olan GÖKBEY'in de aviyonik sistemleri, haberleşme sistemleri ve sistem yönetim bilgisayarları ASELSAN tarafından geliştirildi.

ETİKETLER
ATAK Gökbey Savunma Sanayii Cumhuriyetin 100. yılı
Sıradaki Haber
Bayraktar TB3 gökyüzüyle buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:43
Rusya: Gazze yok edilirse, bu onlarca yıl sürecek felaket yaratır
13:37
Kayseri'de fabrika yangını
13:32
SOLOTÜRK Samsun semalarında
13:32
PARDUS'tan Cumhuriyet'in 100. yılına özel sürüm
13:31
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
13:05
Musk'tan 'ironik' İran paylaşımı
"Büyük Filistin Mitingi" için İstanbullular yollara düştü
"Büyük Filistin Mitingi" için İstanbullular yollara düştü
FOTO FOKUS
O tarihi sözler Çankaya Köşkü'nde söylendi: Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz
O tarihi sözler Çankaya Köşkü'nde söylendi: Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ