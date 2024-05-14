Parçalı Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 14.05.2024 11:37

Askeri kablolar millileştiriliyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen milli platformlarda kullanılan askeri standartlardaki kablolar millileştiriliyor.

Askeri kablolar millileştiriliyor

2021 yılında marka ortaklığı ile kurulan, 2023 yılında tüzel kişilik kazanan MİLKAB (Milli Kablo) Savunma Sanayii AŞ, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında gündemine yurt dışından temin edilen askeri kabloları aldı.

Askeri standartlara uygun, aşınma, sürtünme, darbe, sıcaklık, kimyasal ve korozyon direnci yüksek, halojensiz, yangına dayanıklı, düşük duman yoğunluklu, mukavemete dayanıklı ve her türlü özel maksada uygun kablolar üreten MİLKAB, ilk başarılı ürün geliştirme çalışmasını ASELSAN Gücümüz Bir Platformu için Silikon Güç Grubu Kablo Ailesi ile gerçekleştirdi. MİLKAB, millileştirme çalışmalarında kısa sürede 50'den fazla Türk savunma sanayisi şirketine hizmet verir noktaya geldi.

MİLKAB, gelinen aşamada kara, hava, deniz, roket, füze, uydu platformları için AR-GE ve tasarım gerektiren, zorlu çalışma şartlarına sahip kabloların üretimini gerçekleştirmek üzere yoğun çalışmalar yürütüyor.

Askeri kablolar millileştiriliyor

MİLKAB Genel Müdürü Yavuz Ekinci, yaptığı açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığının liderliğinde, ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, ROKETSAN, İŞBİR, FNSS, BMC, NUROL, OTOKAR ve tersaneler gibi ana yüklenici konumundaki firmaların millileştirme çalışmalarında güçlü bir alt sanayi oluşturma stratejileri doğrultusunda, KOBİ-yan sanayiye alt sistem, komponent, parça ve bileşen üretiminde mentörlük yapmasıyla birçok özgün tasarım platform projelerinin hayata geçirildiğini söyledi.

MİLKAB'ın da bu platformlar içinde yurt dışından temin edilen, askeri standartlar gerektiren kablolardaki dışa bağımlığı ortadan kaldırmayı hedeflediğini vurgulayan Ekinci, kısa sürede oluşturdukları kablo ürün ailelerini platform ve alt sistem bazında kullanıma sunduklarını bildirdi.

Milli savunma ürünleri için yoğun mesai

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda savunma sanayisindeki millilik oranının artırılması gayretine destek vermekten büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını dile getiren Ekinci, şöyle konuştu:

"Ana hedefimiz yurt dışından temin edilmekte olan, savunma sanayisi projelerinde kullanılan askeri standartlardaki kabloları yurt içi imkan ve kaynakları kullanarak üretmek. AR-GE, test ve kalifikasyon süreçleri sonunda bu ürünleri maliyet etkin, kaliteli ve hızlı şekilde savunma sanayimizle buluşturmanın çabası içindeyiz.

"Kabloların millileştirilmesine yönelik işbirliği çalışmalarımız devam ediyor"

ASELSAN Gücümüz Bir Platformu kapsamında silikon güç kablolarının millileştirilmesini yaparak Platformda bu çabaya güç veren 150 şirketten biri olduk. ASELSAN'a yaptığımız ürün millileştirmesinden güç alarak STM, İŞBİR, TUSAŞ'a yönelik ürün geliştirme ve teslimatları ile birlikte hali hazırda ROKETSAN ve HAVELSAN'ın çeşitli projelerinde kullanılan kabloların millileştirilmesine yönelik işbirliği çalışmalarımız devam ediyor. Bununla beraber ana yüklenici firmalarımıza kablaj faaliyetlerinde bulunan üreticilerimizle de maliyet etkin işbirliklerimiz artıyor."

Askeri kablolar millileştiriliyor

Ürün portföyü zenginleşecek

Askeri kablo üretiminde Türk savunma sanayisi için güvenilir bir stratejik iş ortağı olmayı amaçladıklarını ifade eden Ekinci, bunun için AR-GE'ye dayalı çalışmalarla, ülkede bulunan test ve sertifikasyon altyapılarını kullanarak zor olanı başarma gayretiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Savunma Sanayii Başkanlığının 2024-2028 aralığı için yayınladığı Stratejik Plan hedeflerini rehber kabul ederek, yurt içi projelerde kullanılan kabloların dost ve müttefik ülkelere ihracatını gerçekleştirmek üzere de adımlar attıklarını dile getiren Yavuz Ekinci, yerlileştirme-millileştirme çalışmalarını zenginleştirmek, ihracat olanaklarını artırmak ve ürün portföyünü genişletmek için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.​​​​​​​

ETİKETLER
Savunma Sanayii Yerli ve Milli Teknolojiler
Sıradaki Haber
Harp sahasına yeni oyuncu: Hava savunma füzeli SİDA
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:43
Türkiye "yüzer GES"lerden elektrik alacak
12:34
Adalet Bakanı Tunç, Yargıtay Başkanlığına seçilen Kerkez'i tebrik etti
12:26
Putin, eski Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev'i yardımcısı olarak atadı
12:27
Fahrettin Altun'dan Ayten Gökçer için taziye mesajı
12:13
Emine Erdoğan Tekirdağ'da okul bahçesinde çilek yetiştiren öğrencileri tebrik etti
12:07
Emlak yetki belgesi başvurularında yıl sonuna kadar mesleki deneyim aranmayacak
Dünyaya 430 gram gelen prematüre bebeğe kalp ameliyatı
Dünyaya 430 gram gelen prematüre bebeğe kalp ameliyatı
FOTO FOKUS
Anadolu'daki ahşap direkli ve tavanlı camilerin en büyüğü: Eşrefoğlu Camii
Anadolu'daki ahşap direkli ve tavanlı camilerin en büyüğü: Eşrefoğlu Camii
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ