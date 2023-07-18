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Savunma
AA 18.07.2023 11:39

ASELSAN'ın lazer silahı GÖKBERK görücüye çıkıyor

ASELSAN, radar, elektro-optik algılayıcılar ve radyo frekans karıştırıcılarla desteklenen, en az 5 kW gücünde GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi'ni IDEF 2023'te sergileyecek.

ASELSAN'ın lazer silahı GÖKBERK görücüye çıkıyor

Türk savunma sanayii, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, güvenlik güçlerine güncel tehditleri ortadan kaldırmaya yönelik silah sistemlerinin milli imkanlarla kazandırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda üzerinde durulan çözümlerden biri de lazer silah sistemleri olarak öne çıkıyor. Güvenlik güçlerine bugüne kadar birçok silah sistemi kazandıran ASELSAN, bir süredir lazer silah sistemlerine ilişkin çalışmalar yürütüyor.

ASELSAN'ın lazer silahı GÖKBERK görücüye çıkıyor

IDEF 2023'te tanıtılacak

Şirketin hava ve füze savunma alanında sahip olduğu bilgi birikimi, ileri teknolojileri ve aktif kullanımda olan güvenilir çözümlerine yakın dönemde eklenen GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) tanıtılacak.

ASELSAN bünyesinde Lazer Silah Sistemleri Yol Haritası kapsamında, kısa, orta ve uzun vadede farklı hedef setlerine etkinlik gösterecek farklı güç seviyelerine sahip sistemlerin geliştirilmesi konusunda çalışmalar devam ediyor.

Bu çalışmaların geldiği aşamayı ortaya koyan GÖKBERK, IDEF 2023'te sergilenecek.

GÖKBERK sistemi, İHA'ların radar ve elektro-optik algılayıcılar ile arama, tespit ve takibini yapabiliyor, en az 5 kW gücündeki lazer silahı kullanılarak tehditlerin fiziksel imhasını, Kangal karıştırıcı alt sistemini kullanarak da işlevsel imhasını sağlıyor.

Sistem, tüm bu alt sistemleri 6x6 lastik tekerlekli araç platformunda bir araya getiriyor.

ASELSAN'ın lazer silahı GÖKBERK görücüye çıkıyor

Santrallardan havaalanlarına kadar birçok yerde kullanılabilecek

GÖKBERK'in öncelikli kullanım alanları kara ve deniz platformları, enerji santralleri, havaalanları, sınır karakolları, karargah binaları ve konvoy geçiş güzergahları olarak planlandı. Gelecek dönemde mevcut platformlardaki güç seviyelerinin artırılması, dağıtık mimariye sahip hava savunma sistemlerine entegre edilecek modüler lazer silah kulelerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Lazer silah sistemlerinde hedef ile doğrudan görüş hattı ihtiyacı bulunması, hedef üzerinde lazerin etkinlik gösterme süresi ve mevcut sistemlerin güç ve etkinlik seviyeleri değerlendirildiğinde, bu tür çözümlerin yakın hava savunma sistemleri için daha uygun bir seçenek oluşturulabileceği değerlendiriliyor.

Lazer silah sistemlerinde mühimmat ihtiyacı bulunmaması, atış maliyetinin düşük olması, hassas yönlenme ve takip sistemleri gibi özellikler, maliyeti düşük asimetrik tehditlere karşı cazip karşı tedbir sistemi oluşturulmasına imkan sağlıyor.

Özellikle düşük maliyetle ve kolaylıkla temin edilebilen döner kanatlı ve sabit kanatlı mikro İHA'ların terör, istihbarat amacıyla kullanımının artması lazer silah sistemleri için etkin bir kullanım alanı oluşturuyor.

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