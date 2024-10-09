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Savunma
AA 09.10.2024 11:46

ASELSAN'dan Azerbaycan'da önemli başarı

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı tarafından geliştirilen QFAB-250 LG bombası, ASELSAN tarafından geliştirilen lazer güdüm kiti (LGK) ile hedefi tam isabetle vurdu.

ASELSAN tarafından üretilen LGK, AR-GE, prototip geliştirme, yer testleri, platform entegrasyon ve saha testlerinin tamamını kapsayan ortak çalışmalar neticesinde Azerbaycan'ın geliştirdiği QFAB-250 LG bombasına başarıyla entegre edildi.

Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı SU-25 savaş uçakları, söz konusu mühimmatı lazer güdüm kitiyle belirlenen hedeflere bıraktı.

Uçaklardan atılan QFAB-250 LG bombaları hedefleri tam isabetle imha etti ve atış testleri başarıyla tamamlandı.

ASELSAN bombaları akıllı mühimmata dönüştürüyor

Türk Hava Kuvvetlerinin de bir süredir kullandığı ASELSAN üretimi LGK'ler, bombaları akıllı mühimmata dönüştürüyor.

LGK entegreli mühimmatla yüklü savaş uçaklarında bulunan bir hedefleme podu veya yerden piyade desteğiyle yapılan lazer işaretlemesi sonucu bomba, hedefini hassas şekilde bularak imha ediyor.

ASELSAN üretimi LGK'ler, 2. Karabağ Savaşı'nda başka mühimmatlarda da etkin şekilde kullanılmıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile ASELSAN arasında sürdürülen iş birlikleriyle gelecek dönemde diğer güdüm sistemleri de Azerbaycan ordusunun envanterine kazandırılacak.

Bu sistemler Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin var olan ve tedarik edeceği savaş uçakları ile silahlı insansız hava araçlarına entegre edilebilecek.

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ASELSAN Azerbaycan Savunma Sanayii Yerli ve Milli Teknolojiler
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