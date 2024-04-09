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Savunma
AA 09.04.2024 11:25

ASELSAN Latin Amerika'da ofis açtı

ASELSAN'ın Latin Amerika'da uzun dönemli büyüme stratejisi ve ihracat potansiyeline katkı amacıyla kurduğu yeni ofisi Şili'nin başkenti Santiago'da faaliyetlerine başladı.

ASELSAN Latin Amerika'da ofis açtı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının ihracat vizyonu doğrultusunda ASELSAN Santiago Ofisinin açılması dolayısıyla düzenlenen törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Türkiye'nin Santiago Büyükelçisi Gülcan Akoğuz ve diğer yetkililer katıldı.

Ofisin, ASELSAN'ın Latin Amerika'daki uzun dönemli büyüme stratejisine ve ihracat potansiyeline katkı sağlaması hedefleniyor.

ASELSAN Latin Amerika'da ofis açtı

"Şimdi daha büyük atılımlar için iş birliğimizi genişletmek istiyoruz"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, burada yaptığı konuşmada, Şili'de çok önemli projelere imza atıldığını belirterek, "Şili'ye tank modernizasyonu konusunda kattığımız değerle ASELSAN güvenini sunduk. Şimdi daha büyük atılımlar için iş birliğimizi genişletmek istiyoruz. Bu nedenle ülkemizden binlerce kilometre uzaklıktaki Şili'de bir taraftan önemli oyuncuları buluşturan FIDAE Fuarı'nda ürünlerimizi sergilerken diğer taraftan Santiago Ofisimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. FIDAE Fuarı bizim için, Latin Amerika bölgesindeki kullanıcılarla etkileşim kurabileceğimiz ve yeni iş birliği görüşmeleri gerçekleştirebileceğimiz önemli bir platform oldu." ifadelerini kullandı.

Latin Amerika'daki ilk yerel ofis

Akyol, Latin Amerika kıtasında ilk yerel ofisin Santiago'da açıldığı bilgisini vererek, bunun ASELSAN'ın bölgedeki varlığını güçlendirmesi yolunda stratejik bir hamleyi temsil ettiğini bildirdi.

Ofisin bölgedeki faaliyetler için merkez görevi üstleneceğini vurgulayan Akyol, şunları kaydetti:

"'ASELSAN Latin America' adı verilen yerel iştirakimiz, bölgede fiziksel olarak da var olmamızı sağlayarak, buradaki iş ortaklarımıza erişimimizi güçlendirecek. Yerel düzeydeki varlığımız, ASELSAN'ın bölgenin savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kararlılığını da gözler önüne seriyor. Santiago, Latin Amerika'daki faaliyetlerimiz açısından bir merkez görevi üstleniyor. Santiago Ofisimiz, ASELSAN'ın Latin Amerika'daki varlığını genişletmesi ve bölgede savunma sektöründeki fırsatların değerlendirilmesi anlamında önemli bir eşik atladığımız anlamına geliyor. Bu stratejik hamlenin faaliyetlerimizi olumlu yönde etkileyerek Latin Amerika kıtasında uzun dönemli büyüme ve başarımıza katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. ASELSAN Santiago Ofisimiz ile Latin Amerika ülkelerinin savunma yatırımlarından daha fazla pay alacağız."

ASELSAN ürünleri FIDAE Fuarı'nda vitrine çıktı

Öte yandan, şirket açıklamasında verilen bilgiye göre, ASELSAN, Santiago'da düzenlenen Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı FIDAE 2024'te milli sistemlerini de vitrine çıkarıyor.

Bugün kapılarını açarak 14 Nisan'a kadar misafirlerin ağırlanacağı fuarda, ASELSAN'ın askeri haberleşme çözümlerinden aviyonik sistemlere, radar ve elektronik harp ürünlerinden sınır güvenliği çözümlerine kadar uzanan yelpazede geliştirilen teknolojileri sergileniyor.

ASELSAN, fuarda AVCI Kaska Entegre Kumanda Sistemi, İHA faydalı yük sistemleri, ASELFLIR-500 Elektro Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi, TOLUN mühimmatı, YAMGÖZ Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, askeri telsizler ve PULAT Aktif Koruma Sistemi gibi pek çok ileri teknoloji ürününü global kullanıcılara gösteriyor.

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