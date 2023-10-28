ASELSAN Genel Müdürü Akyol: Yeni yüzyılda ilkleri başaracağız

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki Eymir Gölü çevresinde gerçekleştirilen yürüyüşe, Genel Müdür Ahmet Akyol'un yanı sıra yöneticiler, çalışanlar, şirketten emekli olanlar ile ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ve Ankara Fen Lisesi öğrencileri, ASİL spor ve sanat toplulukları katıldı.

Öğrencilerin Türk bayrakları taşıdığı yürüyüşü tamamlayanlar, 100'üncü yıl için özel tasarlanan madalyayı almaya hak kazandı.

ASELSAN Genel Müdürü Akyol, yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada cumhuriyetin 100’üncü yıldönümünü kutladı.

Akyol, "Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşamak için buluştuk. 100 yıllık cumhuriyetimizin yarım asrına damga vuran bir şirketiyiz. İstiklal yürüyüşümüzün yad edilmesi için yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." dedi.

"Nice başarıları yarım asırlık ASELSAN tarihinde birlikte yaşadık"

ASELSAN ailesinin, Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye'yi adım adım geleceğe taşımaya devam ettiğini ifade eden Akyol, "Biz bağımsızlık mücadelesine girerken paramızla almak istediğimiz silahlar bize verilmedi. Kanımızla canımızla kazandığımız cumhuriyet bize atalarımızdan miras kaldı. 100 yıllık cumhuriyet tarihinde karşılaştığımız ambargolar ASELSAN’ı doğurdu. Nice başarıları yarım asırlık ASELSAN tarihinde birlikte yaşadık." ifadelerini kullandı

"500’ü aşkın ürünümüzle güvenlik güçlerimizin ihtiyacını karşılıyoruz"

Haksız ambargoları ileri ve milli teknolojiyle aştıklarını vurgulayan Akyol, şöyle devam etti,

"100 yıldan beri ne zaman ihtiyacımız olsa karşımıza ambargolar çıktı. Biz ASELSAN olarak bütün ambargoları geliştirdiğimiz milli sistemlerle boşa çıkardık. Şimdi ikinci yüzyıla giriyoruz. Türkiye Yüzyılında yeni bir vizyonun başlangıcını bu yürüyüşle başlatıyoruz. 500’ü aşkın ürünümüzle güvenlik güçlerimizin ihtiyacını karşılıyoruz.

Yeni dönemde alanında daha iyisini ve ilkleri yapmak için çalışacağız. Bize ambargo uygulayan ülkeler Türkiye’ye bir daha gelip baksak diyorlar. Barıştan, kardeşlikten, müttefiklikten yanayız. Biz dışarıdan alamadıklarımızın daha iyisini yaptık, dünyada rekabet edilebilir olanını yaptık. Gece gündüz daha ileri teknoloji geliştirmek için yürüyeceğiz."