AKINCI'dan başarılı atış testi: Hedefe tam isabet

Baykar'ın resmi sosyal medya hesabından Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA)'nın atış testi görüntüleri paylaşıldı.
Sinop'ta yapılan IHA- 122 Süpersonik Füze Atış Testi başarıyla gerçekleştirildi. Test sırasında füze menzili 55 kilometre olarak açıklandı.
Bayraktar #AKINCI ✈️????????— BAYKAR (@BaykarTech) December 7, 2023
IHA- 122 Süpersonik Füze Atış Testi
???? Sinop
???? Menzil / Target Range: 55 km#BAYKAR ???? @roketsan
IHA-122 Supersonic Missile Firing Test pic.twitter.com/VGP44rsoIe