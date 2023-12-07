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Savunma
TRT Haber 07.12.2023 20:11

AKINCI'dan başarılı atış testi: Hedefe tam isabet

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Süpersonik Füze Atış Testini başarıyla tamamladı.

Baykar'ın resmi sosyal medya hesabından Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA)'nın atış testi görüntüleri paylaşıldı. 

Sinop'ta yapılan IHA- 122 Süpersonik Füze Atış Testi başarıyla gerçekleştirildi. Test sırasında füze menzili 55 kilometre olarak açıklandı. 

 

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