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Sağlık
AA 20.09.2023 21:24

Yozgat Şehir Hastanesi'nde 'mesai dışı poliklinik' uygulaması başladı

Yozgat Şehir Hastanesi'nde randevu alma sıkıntısı yaşanan polikliniklerde, haftada bir gün "mesai dışı poliklinik" hizmeti başlatıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi'nde 'mesai dışı poliklinik' uygulaması başladı
[Fotograf: AA]

Hastanede çarşamba günleri 17.00-19.00 saatlerinde vatandaşa KBB, göz, kardiyoloji, psikiyatri, üroloji, göğüs ve dahiliye polikliniklerinde sağlık hizmeti sunuluyor.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, gazetecilere, hastanede randevu alma sıkıntısı yaşanan polikliniklerde haftada bir gün "mesai dışı poliklinik" hizmeti başlattıklarını söyledi.

Yozgat Şehir Hastanesi'nde 'mesai dışı poliklinik' uygulaması başladı

Mesai dışı poliklinik hizmetini geçen hafta çarşamba günü başlattıklarını aktaran Kozan, "Hastalar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve 182'den randevu, hastaneye gelerek sıra alabilecekler. Göz ve KBB'de 3 hekimle, kardiyoloji, psikiyatri, üroloji, göğüs ve dahiliye polikliniklerinde bir hekimle hizmet vermekteyiz. Amacımız, hastalarımızın özellikle hasta yoğunluğunun ve randevu sıkıntısının yaşandığı polikliniklere ulaşılabilirliği sağlamaktır." diye konuştu.

Kozan, uygulamadan hasta memnuniyetinin de yüksek olduğunu belirterek özveriyle çalışan tüm doktorlara teşekkür etti.

Yozgat Şehir Hastanesi'nde 'mesai dışı poliklinik' uygulaması başladı

Hastalardan Mehmet Akif Altan da uygulamadan çok memnun olduklarını ifade ederek "Mesai dışında hocalarımızın bizi muayene etmelerinden çok memnunuz. Uygulamanın diğer günlere de yayılmasını isteriz." dedi.

Hamdi Ünal ise KBB'den sıra alıp hastaneye geldiğini anlatarak uygulamadan memnun olduğunu kaydetti.

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