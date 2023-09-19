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Sağlık
AA 19.09.2023 20:15

Sağlık Bakanı Koca'dan Eris varyantına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'un Eris varyantının halen hayatın normal şekilde sürdüğü ülkelerden sonra Türkiye'de de sınırlı sayıda vakada görüldüğünü söyleyerek, "Bunda endişe edilecek bir şey yok. Bilim insanları üzerinde konuşabilirler ama halkımız için gündem olmaya değer değil" sözlerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'dan Eris varyantına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsün salgının başından beri sürekli mutasyona uğradığını anlattı.

Omicron varyantının ardından tüm dünyanın basit tedbirler dışında normale döndüğünü vurgulayan Koca, şunları söyledi:

"Bir virüs tamamen yok olmaz. Genel olarak, giderek daha zayıf varyantlara dönüşür. 'Eris' adlı varyant, halen hayatın normal şekilde sürdüğü ülkelerden sonra, sınırlı sayıda vakada, ülkemizde de görüldü. Bunda endişe edilecek bir şey yok. Bilim insanları üzerinde konuşabilirler ama halkımız için gündem olmaya değer değil. Yaşlılarımızın, kronik hastalığı olanların her zamanki gibi kendilerine dikkat etmelerini daha önce söylemiştim."

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