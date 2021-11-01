Yoğun bakımda yatan koronavirüs hastaları, kamera sistemi ile anbean takip ediliyor. Böylece hastanın durumunda herhangi bir değişiklik olduğunda erken müdahale edilebiliyor.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım odalarına kameralar yerleştirildi.

Hastalar anlık takip ediliyor

Anlık görüntüler oda önünde ve hemşire masalarındaki ekranlara düşüyor.

COVID-19 Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Özcan, "Monitörün yanında hastaların kalp hızı, tansiyon, oksijen değeri, solunum sayısı gibi hayati fonksiyonlarını gösteren bir ekran var. Hemşire arkadaşlar hem onları gözlemlerken hem de hasta hareketlerini iki monitörden yakın bir şekilde takip ediyorlar" dedi.

"Hastanın durumunda değişiklik olursa hemen müdahale ediliyor"

Sistem sayesinde odalara giriş-çıkış azaldığı için, enfeksiyon bulaş riski de düşüyor.

Prof. Dr. Özcan, sistemin sağlık döneminde büyük fayda sağladığını belirterek, "En ufak bir değişiklikte, hastanın görüntüsünde ya da hastanın bize verebileceği bir işaretle hastaya hızlıca müdahale edilmesine imkan sağladı" diye konuştu.

Odalardan alınan görüntüler hasta mahremiyeti için kayıt altına alınmıyor.

Kamera: Zeynep İpek