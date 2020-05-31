Bağımlılıkla mücadelede birçok alanda aktif olan Yeşilay, Dünya Tütünsüz Günü için hazırladığı kısa filmde, "Şimdi tam zamanıyken sen de sigarayı bırak, o nefes sana lazım olacak" çağrısında bulundu.

Yeşilay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, filmde koronavirüs salgınının ardından gelecek güzel günlere odaklanılırken, sigarayı bırakmayı düşünenlere de cesaret verilmesi hedefledi.

Sokakta yürüyen, spor yapan, çocuklarıyla oyun oynayan kişilerin görüntülerinin yer aldığı filmde, salgın döneminde sigarayı bırakanların salgın sonrasında çok daha sağlıklı ve güçlü bir yaşama adım atacağı vurgulanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, koronavirüs salgını döneminde başarılı bir kampanya yaptıklarını ve vatandaşlardan birçok geri dönüş aldıklarını ifade etti.

"Sigarayı bırakmalarını öneriyoruz"

Öztürk, bu dönemde sigarayı bırakanların normalleşme adımlarıyla birlikte hayata karışmaya başladıklarında çok daha sağlıklı ve dinç olacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü vesilesiyle de sigarayı bırakmanın bu kazanımlarına odaklanmak ve hala tütün ürünlerini kullananları da sigarayı bırakmaya davet etmek istedik. Yeniden sokaklara çıkabildiklerinde rahatça nefes almak ve sevdikleriyle sağlıklı günler yaşayabilmeleri için sigarayı bırakmalarını öneriyoruz."

Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların "444 79 75" numaralı Yeşilay Danışmanlık Merkezi destek hattını arayabileceklerini hatırlatan Öztürk, sigarayı bırakmak için uzman psikologlardan ücretsiz destek verildiğini ifade etti.