Yalova Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi hasta kabulüne başladı

Yalova İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Sezen, polikliniğin Yalova halkı tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Poliklinikte aktif olarak akupunktur, ozon uygulaması, mezoterapi ve kupa uygulaması yapıldığını kaydeden Sezen, "Akupunktur, ozon uygulaması, mezoterapi ve kupa uygulaması tedavisi gibi geleneksel tıp yöntemleri, modern tıbbın destekleyici ve tamamlayıcı dallarıdır. Yalova'mızda da isteyen hastalarımıza hekim tarafından uygun görülmesi halinde geleneksel tıp yöntemleri uygulanacaktır. Amacımız, vatandaşlarımıza her türlü tedaviyi, en iyi ve kaliteli biçimde sunmaktır" dedi.

Hekimin muayene sonrasında uygun gördüğü durumlar için uygun tedavi yöntemleri seçtiğini aktaran Sezen, randevu oluşturularak hastanın tedavi takviminin de belirlendiğini vurguladı.

Kaynak: AA

