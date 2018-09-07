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Eskişehir'de sağlıklı yaşam için yürüdüler

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü, sağlıklı yaşamın teşviki, obezitenin önlenmesi ve fiziksel aktivitenin desteklenmesi amacıyla yürüyüş düzenledi.

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Eskişehirde sağlıklı yaşam için yürüdüler

Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat programı kapsamında düzenlenen yürüyüşle sağlıklı yaşama dikkat çekildi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ek hizmet binası önünde başlayan yürüyüşte bir konuşma yapan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, sağlıklı yaşamın ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Sağlıklı bir topluma doğru atılacak en önemli adımlardan biri de fiziksel hareketsizlik ve kötü beslenme ile mücadeledir. Günümüzde hareketsiz yaşam modern toplumlar için en önemli halk sağlığı sorunudur. Teknolojik gelişmeler yaşamı kolaylaştırsa da uzun vadede hareketsiz bireylerin sayısını arttırmakta ve sağlığı olumsuz etkilemektedir.

Birçok hastalığın ortak risk faktörlerinden birisi olan hareketsiz yaşam tarzı dünya genelinde ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında dördüncü sırayı almaktadır. Birçok epidemiyolojik çalışmaya göre; egzersizin ve fiziksel aktivitenin farklı ruhsal bozuklukların başlangıcını önleyebildiği veya geciktirebildiği ve ruhsal bozukluklarda tek veya yardımcı tedavi olarak kullanıldığında ek yararları olduğu bilinmektedir. Bazı kanserlerin, diyabetin, kalp damar hastalıkların önemli sebepleri arasında fiziksel hareketsizlik olduğu yapılan bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir.” 

Kaynak: İHA

Etiketler: sağlıklı yaşam, fiziksel aktivite, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü
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