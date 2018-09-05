Osmaniye'de sağlık taraması yapıldı

İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, kent müzesi bahçesinde açılan standı ziyaretinde yaptığı açıklamada, 3-9 Eylül’ün Halk Sağlığı Haftası olarak değerlendirildiğini anımsattı.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine işaret eden Öznavruz, stantlarda ücretsiz şeker, tansiyon, boy-kilo ölçümü, solunum fonksiyon testi yapıldığını aktardı.

Öznavruz, şunları kaydetti:

"Koruyucu hekimlik çalışmalarını yaygınlaştırmak, sağlık eğitimleri düzenleyip toplum bilincini artırarak hastalıkları meydana gelmeden önlemek ve kaliteli yaşam standardını yükseltmek için çalışmalarımız hiç ara vermeden devam edilmektedir.

Kentimizde halk sağlığına yönelik hizmetleri yürüten 3 kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi, 1 çocuk ergen kadın ve üreme sağlığı birimi, 2 sağlıklı hayat merkezi, 2 entegre sağlık hizmeti sunan merkez ve 3 göçmen sağlığı birimi ve 39 sağlık evi bulunmaktadır."

Kaynak: AA

