Sağlık için pedal çevirdiler

Halk Sağlığı haftası etkinlikleri kapsamında kentteki bisiklet toplulukları ve sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleşen tur Meriç Köprüsü'nden başladı. Lozan Caddesi'ni geçerek Karaağaç'a Mahallesine gelen bisikletli grup Lozan Anıtı'na kadar yaklaşık 3 kilometre pedal bastı.

Edirne Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Selma Heves Yılmaz, sporun ve fiziksel aktivitenin önemine değindi.

Sağlıklı bir ömür için hareketli yaşamın hayat tarzı haline getirilmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Halk Sağlığı Başkanlığı olarak sağlıklı yaşamın gereklerini insanlarımıza anlatmak için etkinlikler düzenliyoruz. Güzel bir bisiklet turu gerçekleştirdik. Sağlıklı yaşam için hareket etmeliyiz, sağlıklı beslenmeliyiz ve bunu bir yaşam tarzı haline getirmeliyiz. Hareketli yaşam sağlığımız için çok önemli. Etkinliğe katlan bisiklet kulüplerine de çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA