Sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla yurt dışından gelecek hastalara vize kolaylığı getirilmişti.

Ticaret ve Dışişleri bakanlıkları arasında, 15 Ekim 2021'de uluslararası hastaların sağlık vizesi başvurularının kabulü aşamasında HİB'in yetkilendirilmesine dair "Sağlık Vizesi İş Birliği Protokolü" imzalanmıştı.

Geçen yılın sonunda vize verilmeye başlandı

Bu kapsamda, Türkiye'nin sağlık turizminden aldığı payı artırmak için çalışılırken eğitim ve spor turizmleri alanlarında da adımlar atılıyor. Özellikle sağlık turizmi pastasından alınacak her payın ülke hanesine gelir olarak kaydedilmesi hedefleniyor.

Yapılan hazırlıkların ardından geçen yılın sonlarında söz konusu vize verilmeye başlandı. 7 Mart itibarıyla Türkiye'ye gelen 70'i hasta, 67'si refakatçi olmak üzere 137 yabancı uyruklu kişi sağlık vizesinden yararlandı.

Türkiye'ye tedavi amacıyla gelen yabancı uyruklular, sağlık vizesi çerçevesinde ülkede 30 ila 60 gün kalarak tedavilerini tamamladı.

Cezayirliler ilk sırada

Tedavi amacıyla Türkiye'yi en çok Cezayirli hastalar tercih etti. Bu kapsamda Cezayir'den 65, Libya'dan 16, Pakistan'dan 14, Somali'den 16, Burkina Faso'dan 9, Irak'tan 8, Tanzanya'dan 4, Kazakistan ile Nijerya'dan 2'şer ve Sudan'dan 1 kişi sağlık vizesiyle ülkeye giriş yaptı.

Sağlık vizesi kapsamında gelen hastalar, tedavi amacıyla en çok İstanbul'u tercih etti. Onkoloji, kardiyoloji ve üroloji ise tedavi branşlarında öne çıktı.

Türkiye'ye gelip tedavi olan yabancı hastalar, sağlık turizmi alanında ve vize sürecinde aldıkları hizmetten memnun olduklarını HİB'e iletti.