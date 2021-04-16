Kastamonu, vaka sayısının en çok arttığı iller arasında. Salgının daha fazla yayılmasının önüne geçmek için, pozitif vakaların en kısa sürede tespiti önemli. Kentte artık mobil test ekipleri devrede.

Türkiye'de ilk olan uygulamayla, il merkezinde 10 farklı noktada ve 19 ilçede PCR test araçları hizmet vermeye başladı. Hastalıktan şüphelenenler hastaneye değil bu araçların yanına gidiyor. Sağlık ekipleri tarafından ücretsiz olarak PCR testi yapılıyor.

Pozitif vakalar tespit ediliyor

Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Başhekim Yardımcısı Mehmet Fatih Şerifoğlu, amacın erken tanı ve erken izolasyon olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Örneğin bir teyzemiz, 'Hafif kırgınlığım var ama hastaneye gidemem. Burada alırsanız test vereyim' dedi. Teyzemizden test aldık. Bu teyzenin pozitif olduğunu gördük. Ona gelecek misafirlikten kişilerin bulaşını da engelledik."

Sağlık ekipleri araçlarla her gün farklı noktalara gidiyor. Ayrıca, mobil araçlarda test yaptıran kişiler, sonuç çıkana kadar evde izolasyona alınıyor.