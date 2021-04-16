İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Rıdvan Karaali, koronavirüse karşı en önemli korunma yöntemlerinden biri olan maskelerin alımında doğru seçim yapılması ve salgına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karaali, vatandaşların vaka sayılarının yükseldiği bu günlerde TSE standartlarına uygun, denetimlerden geçen maskeleri kullanmasının önemine dikkat çekti.

Karaali, sıcaklıkların yükselmeye başladığı bu günlerde ıslak maske kullanılmaması ve kapalı ortamlarda olabildiğince az kalınması gerektiğine vurgu yaptı.

“Maske alırken standartlara uygun olup olmadığı kontrol edilmeli”

Piyasada birçok ürün bulunduğunu ancak maskelerin belirli standartları taşımasının önemine dikkat çeken Dr. Karaali, Bakanlık Ürün Takip Sistemi olan ürünleri kullanmanın önemli olduğunu aktardı.

Karaali, "Her zaman görsel olarak anlayamayız. Kestiğimizde maskelerin ortada koruyucu bariyer kısmının olması koruyuculuk açısından önemli. Keserek bakmaktansa standartlara göre üretilmiş maskeleri tercih edersek daha doğru bir iş yapmış oluruz. Kutuyla alırken özellikle kabın üzerinde Bakanlık Ürün Takip Sistemi’ne tabi olup olmadığını kontrol edebilirler” dedi.

