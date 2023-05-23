Uzaktan rehabilitasyon yazılımı ile hastalar evlerinde şifa buluyor

Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde uzaktan rehabilitasyonu mümkün kılan yazılım geliştirildi.

Hasta bilgisayarın karşısına geçiyor, fizyoterapist onu yönlendiriyor. Uzaktan rehabilitasyonu mümkün kılan Türk mühendislerin yazılımı sayesinde, hastalar evlerinde şifa buluyor.

Erenköy Fizik Tedavi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bilir Kaya, projeye ilişkin "Biz hastanelerimizde tedavi ediyoruz ama sonrasında evlerine gönderdiğimiz bir dönem oluyor. Evdeki rehabilitasyon süreçleri istediğimiz düzeyde gitmiyor. Dolayısıyla biz bu hastalarımıza her zaman elimiz üzerinde olsun istiyoruz. Onun için böyle bir proje düşündük” dedi.

100 hastanın dahil edildiği uzaktan rehabilitasyonun sonuçları başarılı

Şu ana kadar projeye 100 kişi dahil edildi. Hastalar verilen hedeflere ulaşmaya çalışıyor. Oyun oynarken iyileşiyor.

Doç. Dr. Başak Bilir Kaya, "Mesela parkinson hastalarımızdan düğmelerimi ama artık rehabilitasyondan sonra rehabilitasyondan sonra ilikleyebiliyorum. Ekmek kesemiyordum, ekmek kesebiliyorum. Gibi günlük pratik hayata yansıyan sonuçlarımız var” diye konuştu.

İSTER projesi kapsamında ihtiyacı olanlara tablet ve bilgisayar desteği de sağlanıyor. Yazılım, 30 seansın sonunda hastanın gördüğü faydayı ölçüyor

Fizyoterapist Seda Eliaçık, "Tek başına dışarı çıkmaya başlayanlar var artık, çorabını giyemeyenler artık çorabını giyiyor. Ekmeğini kendi kesebilenler, yemeğini kendi yiyebilenler. Bunlarla karşılaşıyoruz ve mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Peki, programa nasıl başvuruluyor?

Doç. Dr. Başak Bilir Kaya "İlk başta bize bir telefon numarasıyla başvuruyorlar. Ve biz bu sene rehabilitasyon sürecinden yararlanmak isteyen hastalarımızı hastanemize davet ediyoruz. Özellikle inme, parkinson, serebral palsi, konuşma terapisi ihtiyacı olan hastalarımızı bizlere ulaşmaya çağırıyoruz" dedi.

Uzaktan rehabilitasyon yazılımı, yakın zamanda e-nabıza entegre edilerek diğer hastanelerin de hizmetine sunulacak. 41 hastane ve 18 üniversitedeki 5 bin personele de eğitim verilecek.

