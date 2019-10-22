Sağlık alanında yapılan araştırmalar, 70 yıl öncesine göre günde iki saat daha geç ve kalitesiz uyuduğumuzu gösteriyor. Şehirleşme ve teknolojinin gelişimi uyku bozukluğunda en önemli faktörler arasında yer alıyor.

Modern çağın en büyük sorunlarından biri olan uyku bozukluğuna karşı bilinçsizce kullanılan ilaçlar ise ölüme neden olabilecek ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emin Akkoyunlu, uyumak için karanlık bir ortamın ayarlanması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ev içi aydınlatmalardan cep telefonlarına kadar her ortamda kullanılan LED'ler, güneş ışığını taklit ederek beyinde gündüz algısı oluşturuyor. Yatmadan önce televizyona, telefona ve bilgisayara bakmak beyinde kortizon gibi stres hormonları salgılayarak uykuyu dağıtıyor. Güne uykusunu almadan başlayanlar uyanık kalmak için kafein gibi uyarıcı maddeler tüketerek problemi körüklüyor. Uykuda faz kayması dediğimiz bu durum bugün hiç de küçümsenmeyecek bir boyuta ulaştı. 1940’lar ve günümüzü kıyasladığımızda ortalama iki saat geç uyuyoruz bu da sağlığımızı bozuyor."

Kahveyle uyanık kalmaya dikkat

Uyumak için artık beynin ihtiyaç duyduğu karanlığı bulamadığını vurgulayan Doç. Dr. Emin Akkoyunlu, "Işık kirliliği işgali altındaki şehirlerde yaşayan çoğu kişi kaliteli uykunun düşünü kuruyor. Daha çok uyanık kalmak için daha çok kahve tüketiyoruz. Uykuya dalmak ve gündüz uyanık kalmak için uyku hapları gibi medikal ürünlerden medet umuyoruz. Algıyı, duyguları, konsantrasyonu, hafızayı zayıflatan uykusuzluk, doğru karar alamama, dikkatsizlik, depresyon gibi ciddi sonuçlar doğuruyor" dedi.

"Uyku haplarındaki ölümcül tehlike"

Doktor kontrolünde verilmeyen tedavilerin gerçek uykuyu taklit eden yalancı bir uyku deformasyonu oluşturduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Emin Akkoyunlu şöyle konuştu:

"İlaçla uykuya dalmak beyinde tıpkı üç boyutlu film izlemek gibi sanal bir gerçeklik oluşturur. Uyku gerçek ve dinlendirici olmaktan çok uzaktır. Bunun yanı sıra bir hastalığınız varsa bu ilaçların etkileşimleri ciddi zararlar verebilir. Ek hastalığınız olmasa bile solunumu baskılayan bu ilaçlar ölüme kadar giden birçok soruna yol açabilir. Michael Jackson’ın ölüm nedeni tam da bu şekildedir. Bu yüzden reçeteli ya da reçetesiz verilen ilaçları eş dost tavsiyesiyle kullanmayın. Unutmayın, kaliteli uykunun yolu uyku hijyenini sağlamaktan geçiyor. Uyumak için kendinize karanlık ortam hazırlayın ve zaman verin. LED ekranlardan uzaklaşın. Buna rağmen uyuyamıyorsanız profesyonel destek alın."

Kaynak: DHA