Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre, ilk pozitif vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bugüne kadar yapılan 17 milyon 90 bin 101 test sonucunda 440 bin 805 kişiye COVID-19 teşhisi konuldu. Bu süreçte, 12 bin 219 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybederken 370 bin 825 kişi de koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.

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Toplam sayı dikkate alındığında test yapılanların yüzde 2,57'sinde koronavirüs tespit edildi. Koronavirüs kaynaklı ilk ölümün kayıtlara geçtiği 17 Mart'tan 21 Kasım'a kadar toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,77, iyileşenlerin oranı ise yüzde 84,12 oldu.

En fazla testin yapıldığı gün olarak kayıtlara geçen 18 Kasım'da, 158 bin 811 test sayısına göre hasta oranı yüzde 2,65 oldu.

Aktif hasta sayısı arttı

Son bir haftada aktif hasta, ağır hasta ve hayatını kaybedenlerin sayısında artış yaşandı.

Aktif hasta sayısı, son bir haftada 8 bin 653 arttı. 15 Kasım'da 49 bin 108 olan aktif hasta sayısı, 21 Kasım'da 57 bin 761'e yükseldi. Bu, bir günde kayıtlara geçen en fazla aktif hasta sayısı oldu.

Son bir haftada aktif hasta sayısının genel hasta sayısına oranı

Tarih Aktif Hasta Sayısı Toplam Hasta Sayısına Oranı (Yüzde) 15 Kasım 49108 11.85 16 Kasım 49618 11.88 17 Kasım 50646 12.00 18 Kasım 52153 12.25 19 Kasım 53654 12.47 20 Kasım 55597 12.77 21 Kasım 57761 13.10

İlk ölüm 17 Mart'ta yaşandı

Bakanlık, COVID-19 kaynaklı ilk ölüm vakasını 17 Mart'a açıkladı. O tarihten sonra paylaşılan günlük koronavirüs tablosunda, hayatını kaybedenlerin sütunu hiç boş kalmadı.

En fazla ölümün açıklandığı gün olarak kayıtlara geçen 20 Kasım'da 141 kişi COVID-19'a yenik düştü.

Son bir haftada ağır hasta teşhis konulanlarda günlük ölüm oranı yüzde 3'lerde ilerlerdi. Ağır hastalardaki zatürre oranı ise yüzde 3,8 dolaylarında seyretti.

Son 7 günde ağır hastalarda günlük ölüm oranı