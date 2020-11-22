Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, COVID-19 RT-PCR test ücretleriyle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valiliklere yazı gönderildi.

Mikrobiyoloji Laboratuvar ruhsatı olan tüm kuruluşlarda, Genetik Hastalıklar Tanı/Değerlendirme Merkezlerinde ve Tıbbi Biyokimya Laboratuvarlarında COVID-19 Reverse Transkriptaz PCR testi çalışılmasına izin verilmişti.

PCR test bedeli 250 Türk lirası

Kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesinde, kişilerin talepleri üzerine yapılacak olan COVID-19 RT- PCR testleri için düzenleme yapıldı.

Bakanlığın gönderdiği yazıya göre, katma değer vergisi (KDV) ve S908116 kodlu COVID-19 izolasyonu işlem bedeli dahil olmak üzere S908115 kodlu COVID-19 Reverse Transkriptaz PCR test bedeli 250 Türk lirası olarak belirlendi.

Farklı PCR ücreti uygulayanlara yaptırım

PCR testi çalışmaya yetkili tüm sağlık kuruluşları için Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde belirlenen test ücreti geçerli. Bu ücret dışında herhangi bir bedel talep edilemeyecek ve ilave ücret alınamayacak.

"Bakanlığımızın düzenlemelerine ve Bakanlığımızca yayınlanan rehber ve algoritmalar ilgili mevzuatına aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde tespit edilen fiilin niteliğine göre, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesine, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve 992 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinde öngörülen idari para cezaları ile ilgili sağlık tesisi sorumlu/mesul müdürleri hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanacak. RT-PCR testi için fazladan alınan ücretin iadesi sağlanacak. Aykırı uygulamaların sürdürülmesi veya tekerrürü halinde ise 992 sayılı Tahririyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ilgili birimlerin faaliyetlerinin durdurulması yönünde işlem tesisi edilecek."