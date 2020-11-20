İngiltere’de Oxford Üniversitesinin sağlık çalışanları üzerinde yaptığı bir araştırmada, COVID-19 testi pozitif çıkanların en az 6 ay boyunca hastalığa tekrar yakalanma olasılıklarının çok düşük olduğu ortaya kondu.

Çalışma, nisan ve kasım arasında 30 haftalık bir dönemi kapsadı ve 12 bin sağlık çalışanı üzerinde yapıldı.

30 hafta içerisinde, antikor geliştirmemiş 11 bin 52 sağlık çalışanının 89’unda COVID-19 virüsü semptomlarla birlikte görüldü. Vücudu antikor oluşturmuş 1246 kişinin ise bu süre içerisinde hastalığa tekrar yakalanmadığı görüldü.

"Bu gerçekten iyi bir haber"

Oxford Üniversitesi Nuffield Nüfus Sağlığı Bölümünde araştırmacı Prof. David Eyre, araştırmaya ilişkin, “Bu gerçekten iyi bir haber, COVID-19’u pozitif çıkan çoğu insanın en azından kısa vadede tekrar hastalığa yakalanmayacağından emin olabiliriz” dedi.

Eyre, antikorun korumasının tam olarak ne kadar sürdüğünü ve virüs tekrar bulaştığında şiddetinin ne olacağını görmek için üzerinde araştırma yapılan sağlık çalışanlarını takip etmeye devam edeceklerini söyledi.