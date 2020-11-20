Sağlık Bakanlığı 20 Kasım koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 156 bin 642 test yapıldı. Bu kapsamda 5103 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 3019.

Son 24 saatte 141 hasta vefat etti, 3019 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 16 milyon 937 bin 887, toplam vaka sayısı 435 bin 273, toplam vefat sayısı 12 bin 84, toplam ağır hasta sayısı 3990, hastalarda zatüre oranı %3.8, toplam iyileşen hasta sayısı ise 367 bin 592 oldu.