Türkiye'de ilk kez aynı anda tek hastanede 4 farklı organ nakli yapıldı

200 kişilik ekip görev yaptı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde aynı anda 4 ayrı organ nakli için hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye'de ilk kez bir günde 4 ayrı nakil başarıyla tamamlandı.

Trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki çocuğun organlarıyla kalp, akciğer, karaciğer ve böbrek nakli yapıldı.

4 hastaya umut oldu

64 yaşındaki Nuray Doğan'da Hepatit b nedeniyle karaciğer yetmezliği oluştu. 20 yıldır karaciğer tedavisi gören Nuray Doğan, nakil sayesinde yeniden hayat buldu. Şimdi eşiyle birlikte taburcu olacağı günü bekliyor.

KOAH'la mücadele eden 57 yaşındaki Dursunali Kaya'ya da 5 yıldır beklediği akciğer nakli yapıldı.

16 yaşındaki çocuğun böbreği yaşıtı başka bir çocuğa nakledildi. Kalbi ise yapay kalp cihazıyla yaşayan 40 yaşındaki başka bir hastaya verildi.

Haber: Çağla Gül Tuncer

Kamera: Nurullah Geylani

Kurgu: Ali Doğan