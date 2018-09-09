Türkiye'de 25 bin hasta böbrek nakli bekliyor

Türkiye'de 62 bin kişi diyaliz tedavisi görüyor.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, vatandaşların böbrek rahatsızlıklarına yakalanmamaları için aşırı tuz tüketiminden kaçınmaları, düzenli egzersiz yapmaları ve sigara kullanmamaları gerektiğini anlattı.

Türkiye'de yılda 3 bin 500 kişinin böbrek nakli olduğunu söyleyen Erk, "25 bin kişi ise sırada böbrek bekliyor. Nakiller yüzde 80 canlıdan yüzde 20 civarında da kadavradan yapılıyor. Kadavradan nakilleri yüzde 50 civarına artırabilirsek ne mutlu bize" dedi.

Tuz tüketimi 18 gramdan 13,5 grama düştü

Erk, Türkiye'de kronik böbrek hastası kadın sayısının erkeklerden 1,5 kat fazla olduğunu belirtti.

Aşırı kullanımında birçok hastalığa neden olan tuz tüketiminin devletin aldığı önlemler sayesinde günlük 18 gramdan 13,5 grama düştüğünü vurgulayan Erk, şeker tüketiminde de gerekli önlemlerin bir an önce alınması gerektiği söyledi.

"Şeker için de bir an önce adım atılmalı"

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk, Türkiye'de normalin 3 katı günlük şeker tüketildiğini, özellikle nişasta bazlı şekerlerin hastalığa davetiye çıkararak obeziteye neden olduğunu vurguladı.

Türkiye'de 3 milyondan fazla obez olduğundan bahseden Erk, şöyle konuştu:

"3 milyon obez hastasından 1,8 milyonu 18 yaş altında çocuk. Her sene çocuk obezitesi de yüzde 8 artıyor. Bu nedenle devlet tuz tüketiminde aldığı önlemler gibi, şeker için de bir an önce adım atmalı. Türkiye'de günlük 150 gram şeker tüketiliyor. Bunu 50 grama düşürmeliyiz. Şeker tuz gibi değil, bu sefer işimiz çok daha zor. Tuzda üreticiler ufak iş verenlerdi, bu nedenle mücadeleyi kolay hallettik. Şeker ama öyle değil. Ülkemizde 9 kuruluşun nişasta bazlı şeker ve şeker üzerinde hakimiyeti var. Ne yazık ki çalışmalarımıza rağmen şeker tüketiminde önemli bir yol alamadık. Şekerle hep birlikte mücadele yapmamız gerekiyor. Reklam kısıtlamalarına gidildi ama bu yetmez. Okul kantinlerinde hala o süslü, ambalajlarda nişasta bazlı şekerin olduğu ürünler satılıyor."

Kaynak: AA