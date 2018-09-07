'Sağlıklı Yaşam Aracı' Diyarbakır'da halkla buluştu

Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren "Sağlıklı Yaşam Aracı", Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında kentin farklı noktalarında halkla buluşup önlenebilir hastalıklara karşı bilgilendirme yaptı.

Sağlıklı Yaşam Aracı, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla Bağlar ilçesindeki Göletli Park ve Kayapınar ilçesindeki Kent Meydanı Parkı ve Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Meydanı'nı ziyaret etti.

Kilo, boy, şeker ve tansiyon ölçümlerinin yapıldığı araçta, önlenebilir hastalıklara karşı da broşürle bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA