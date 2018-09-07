Gereksiz antibiyotik kullanımına dikkat çekmek için yürüdüler

Samsun Çiftlik Verem Savaş Dispanseri önünde toplanan İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları, ellerinde "Teşhis konulmadan antibiyotik kullanmayın", "Her hastalıkta değil gerektiğinde antibiyotik" pankartları taşıyarak Şehir Kulübü önüne geldi.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, amaçlarının toplumda antibiyotik kullanımına yönelik farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında en fazla antibiyotik kullanılan ülke olduğunu aktaran Oruç, "Polikliniğe başvuran her 3 hastadan 1'i antibiyotik kullanıyor. Bu nedenle biz de bu etkinlik ile antibiyotiklerin ağrı kesici, ateş düşürücü olmadığını, nezle ve grip gibi hastalıklarda antibiyotiklerin iyileştirme etkisi olmadığını vatandaşlarımıza anlatmaya çalıştık" dedi.

Yürüyüşe, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Selami Arslan, Sağlık İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Yusuf Güney, İl Sağlık Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA