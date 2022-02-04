Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü Müdürü, Gen Tedavisi Araştırma Laboratuvarı sorumlusu, Tıbbı Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Akbulut, enstitü bünyesinde sürdürülen yeni tedavi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kansere karşı yenilikçi tedavilerin geliştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren enstitüde eğitim faaliyetlerinin de yürütüldüğünü, anlatan Akbulut, ekibiyle geliştirdiği, TÜBİTAK COVID-19 Platformunca desteklenen adenoviral vektör tabanlı COVID-19 aşısının Faz 1 çalışmalarının başladığını belirtti.

Akbulut, ayrıca TÜBİTAK, sanayi iş birliğinde sürdürülen geniş çaplı projelerin de bulunduğunu vurguladı.

Dünyada ilk olacak kanser tedavi ürünü

Enstitü olarak daha çok yenilikçi ürünler üzerinde çalıştıklarını belirten Akbulut, 2015'te patenti alınan ancak COVID-19 salgını nedeniyle süreci biraz geciken yeni kanser tedavi ürününün klinik çalışmalarının yakın zamanda başlamasını hedeflediklerini söyledi.

Prof. Dr. Akbulut, "Geliştirdiğimiz yeni kanser tedavi ürünü, yenilikçi, dünyada ilk olma özelliğine sahip, klinik çalışmaları da Türkiye'de yapılması hedeflenen ürünlerimiz içinde. Hem kemoterapi hem de tedavi edici aşıyı birleştirdiğimiz yeni bir yöntemle geliştirdik. Dünyada aşı ve ilaçlar ayrı ayrı kullanılıyor ama bu şekilde birlikte kullanıldığı tedavi yöntemi ilk olacak" dedi.

Tümör içine uygulanan kemoterapinin yan etkisi düşük

Akbulut, geliştirilen tedavide kemoterapinin sadece tümör içine uygulandığını, dolayısıyla yan etkisinin yok denilecek kadar az olduğunu dile getirdi.

Gönüllü kanser hastaları üzerinde yürütülecek faz çalışmalarının uzun süreç alacağına işaret eden Akbulut, başarılı olması durumunda hastaların kullanımına sunulacağını belirtti.

Prof. Dr. Akbulut, bir ilacın geliştirilmesinin aynı zamanda ciddi bir maliyet gerektirdiğine de dikkati çekerek, "Üniversitelerin bu süreci tek başına yürütmesi mümkün değil, onun için mutlaka destek bulmak gerekiyor. Artık ülkemizde de özellikle ilaç sanayimiz bu konulara ağırlık vermeye başladı. Bu tür yenilikçi ürünleri desteklemeye başladılar, bu da sevindirici bir gelişme'' diye konuştu.