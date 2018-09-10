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Tüm antibiyotiklere dirençli süper bakteri keşfedildi

Bilim insanları, insan derisinde yaygın görülen bir bakterinin bilinen tüm antibiyotiklere direnç geliştirdiğini keşfetti.

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Tüm antibiyotiklere dirençli süper bakteri keşfedildi

Avustralya Melbourne Üniversitesi'nden bilim insanları, "staphylococcus epidermidis" adlı bakterinin farklı antibiyotik formlarına toplu direnç geliştiren çeşitleri olduğunu tespit etti.

Avrupa'da ortaya çıkan süper bakteri türünün küresel olarak yayıldığı belirtildi.

Avustralya'da 2012 yılında bir hastada görülen süper bakteri hakkında 6 yıldır çalışmalar yürüten Dr. Jean Lee, bu bakterinin, rifampicin ve vancomycin türü antibiyotiklere dirençli olduğunu söyledi.

Bu 2 antibiyotik türünün birbirine alternatif tedaviler olduğunu anlatan araştırmacılar, her iki türe direnç geliştiren süper bakterinin tedavi seçeneklerini tükettiğini vurguladı.

Lee, antibiyotik direncinin bazı hallerde tedavi edilemez noktaya ulaştığını söyledi.

Hastane enfeksiyonlarına da neden olan süper bakterinin 10 ülkede 78 sağlık merkezinde görüldüğü belirtildi.

Araştırmacılar, aşırı ve kontrolsüz antibiyotik kullanımının bakterileri ilaçlara giderek daha bağışık hale getirdiği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: süper bakteri, ilaç, direnç, araştırma, antibiyotik
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