Geçen yıl 13 Kasım'da açılan ve 5 Aralık'ta hasta kabulüne başlayan Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, kentin yanı sıra çevre iller ve yurt dışından da hasta kabul ediyor.

Son teknolojik cihazlarla donatılan Şehir Hastanesi, 566 yatak, 124 poliklinik, 18 ameliyathane ve 102 yoğun bakım yatağıyla 159 bin metrekarelik kapalı alanda sağlık hizmeti sunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Bugüne kadar 549 bin 803 hasta poliklinik hizmetlerinden faydalandı, 205 bin 963 hasta acil poliklinikten sağlık hizmeti aldı.

Hastanede 1 yılda 23 bin 322 ameliyat yapıldı, 871 doğum gerçekleştirildi, 482 hastaya sağlık turizmi kategorisinde hizmet verildi. Salgın döneminde bölgenin sağlık yükünü çeken hastanede, 1 yıllık süreçte 61 bin 49 hasta COVID-19 tedavisi gördü, 3 bin 517 hasta yatarak tedavi oldu.

[Fotoğraf: AA]

550 hastaya sağlık turizmi kapsamında hizmet verildi

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Şehir Hastanesinin Tekirdağ'a kazandırılan çok önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

Hastanenin 1 yılını geride bıraktığını ifade eden Kalkan, "Hastane, vatandaşımıza beklentilerin üzerinde donanımlı, sağlıklı, huzurlu bir ortamda hizmet verdi. Şehir Hastanemiz tam olarak Trakya'nın 'sağlık üssü' olacak diyorduk ve bu yolda kendini kanıtladı" dedi.

Kalkan, hastaneye yurt dışından da ilgi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Hastane pandemi sürecinde 550 hastaya sağlık turizmi kapsamında hizmet verdi. Irak'ın kuzeyinden, Erbil'den çıkan bir hasta toplamda en fazla 4, bilemediniz 5 saatte şehir hastanemize gelebiliyor. Azerbaycan, Özbekistan, Türk Cumhuriyetlerinden vatandaşlarımız gelmekte. Balkan ülkelerinden de hasta kabul ediyoruz."