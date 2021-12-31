Acil kullanım onayı alan yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya devam ediyor.

Aşı ilk etapta şehir hastanelerinde uygulanıyor.

Aralarında ilk doz aşı heyecanı yaşayan da vardı, hatırlatma doz aşı hakkını TURKOVAC'dan yana kullanan da.

Randevusuz gelenler de geri çevrilmiyor

Yoğunluğa rağmen aşı merkezlerinde randevusuz gelenler de geri çevrilmiyor.

Hatırlatma doz TURKOVAC'ta daha önce tercih edilen aşıların bir önemi yok.

Son aşısının üzerinden üç ay geçenler TURKOVAC aşısını olabilecek.

[Fotoğraf: AA]

TURKOVAC, önümüzdeki günlerde diğer sağlık kuruluşlarında da olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depolarda 135 bin doz Turkovac aşısının hazır olduğunu söyledi. Bu sayının 3 ayın sonunda 3 milyona çıkarılması hedefleniyor.

Aşı sırası gelenler e-Nabız, MHRS ve ALO 182'den randevu alabilecek. TURKOVAC önümüzdeki günlerde diğer sağlık kuruluşlarında da yaygınlaşacak.