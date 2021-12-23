Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 2020 Mart’ı, Türk bilim dünyasını harekete geçirdi.

TÜSEB ve TÜBİTAK’ın destekleriyle yurdun dört bir yanında aşı çalışması başladı.

Onlardan biri de Erciyes Üniversitesi’ndeydi.

TRT Haber, Acil Kullanım Onayı alan yerli aşı TURKOVAC’ın üretildiği Kayseri'deki laboratuvarı görüntüledi. Yerli aşının hikayesini Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, @trthaber’de anlattı. pic.twitter.com/CtGhsvuhzT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 23, 2021

Her sınavdan başarıyla geçti

Türk bilim insanları gece gündüz aralıksız çalıştı. İlk çalışmalarda büyük başarı sağlanınca sıra insan üzerindeki denemelere geldi. Kasım 2020’de, 44 birey ile FAZ-1 çalışmasına başlandı.

FAZ-2'de aşı uygulanan 250 gönüllüde ciddi yan etkilere rastlanmaması umutları artırdı.

[Grafik: TRT Haber]

Etkinlik ve güvenilirlik bu kez binlerce gönüllünün katıldığı FAZ-3’te test edildi. Bu aşamada aşının ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan “TURKOVAC” olarak açıkladı.

Ekim ayında, 2 doz “Sinovac” aşısı olan gönüllülere “hatırlatma dozu” olarak uygulanan TURKOVAC, bu sınavı da başarıyla geçti.

Aşıya bağlı ciddi bir yan etkinin olmadığını söyleyen TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Hem koruyucu antikorların oluşması hem de aşılanan bütün gönüllülerde yüzde yüz antikor yanıtının olması çok ciddi bir sonuç." dedi.

Acil kullanım onayı aldı

Yerli aşının tüm insanlığa şifa olabilmesi için Kasım ayında “Acil Kullanım Onayı” başvurusu yapıldı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan beklenen haber 22 Aralık’ta geldi.

Acil kullanım onayı çıkan TURKOVAC'ta seri üretime geçildi.

Türkiye, kendi aşısını üreten 9 ülke arasındaki yerini alarak adını bilim dünyasına altın harflerle yazdırdı.