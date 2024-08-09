Az Bulutlu 33.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
AA 09.08.2024 11:34

Sanal ortamdaki zararlı içerikler çocukları olumsuz etkiliyor

Çocukların vazgeçilmezi dijital oyunlar, eğlenceli oldukları kadar, tehlikeli de olabiliyor. Bazı platformlarda, çocuklar şiddet, cinsellik ve küfür gibi uygunsuz içeriklerle karşılaşabiliyor. Uzmanlar sürecin istismara kadar uzanabileceği uyarısında bulunuyor. Ailelere kontrolden uzak oyunlar konusunda dikkatli olunması tavsiye ediliyor.

Sanal ortamdaki zararlı içerikler çocukları olumsuz etkiliyor

Psikiyatrist Prof. Dr. Abdülkadir Çelik, Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmesini değerlendirdi.

İnsanlık tarihi boyunca değişim ve gelişimin kaçınılmaz bir durum olduğunu belirten Çelik, dijital teknoloji ve iletişimin de bu değişim ve gelişimin bir parçası olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

"Çocuklar üzerinde tehdit oluşturuyor"

Çelik, teknolojinin getirdikleri olduğu kadar kaybettirdiği bazı şeyleri barındırabildiğini ifade ederek, kimi zaman toplum için risk taşıyabildiğini dile getirdi. Çelik, "Bu nedenle bu risklerin doğru yönetilmesi gerekiyor. Dijital teknoloji ve sosyal medya küreselleşen dünyada iletişimi ve kültürel etkileşimi arttırsa da denetlenmesindeki zorluklardan dolayı en fazla da çocuklar üzerinde bir tehdit oluşturuyor." dedi.

"Anne ve babalar mutlaka kontrol etmeli"

Teknolojinin içinde doğan Z kuşağının bir yandan teknolojinin nimetlerinden yararlanarak bilgiye daha kolay ulaşabilirken, bir yandan da dijital teknolojinin bağımlılık yaratıcı yönüyle bu teknolojiyi kötü yönde kullanabildiğine dikkati çeken Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklar akıllı telefon ve tablet üzerinden değişik oyunlar oynayabiliyorlar. Bu noktada denetim ve ailenin dijital teknoloji kullanımı konusunda son derece bilinçli olması çok önemli. Çünkü, sosyal medyanın da etkisiyle kendi tercihleri olmasa dahi çocuklar uygunsuz içeriklere maruz kalabiliyorlar. Örneğin, ABD'de 8-12 yaş arasındaki çocukların dörtte üçü bu gibi uygunsuz içerikleri izliyor. Burada ailelerin çok önemli bir payı bulunuyor. Maalesef, ailelerin kontrol edemedikleri bazı durumlar ortaya çıkabiliyor. Kimi zaman çalışan anne baba çocuklarını telefon ve internet ile oyalamaya çalışıyor, çocuklar belki anne babayı rahatsız etmiyorlar ancak çocuğun hem teknolojiye bağımlı hale gelmesi kolaylaşıyor hem de insan ilişkilerini geliştirmesi zorlaşıyor. Çocukların tükettiği içerik de anne babalar tarafından sıkı denetlenmediğinde bu durum ciddi bir risk oluşturabiliyor." "Kontrolden uzak oyunlar dijital oyunlar tehlike barındırıyor"

Her yaş grubuna göre izlenebilecek ve izlenemeyecek içeriklerin farklı olduğunun altını çizen Çelik, çocuklukta somut düşünce kadar soyut düşüncenin de gelişmesi gerektiğini vurguladı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Çocuklar soyut düşünceye ancak ergenliğin sonunda ulaşabilirler, böylece gerçeği test etme ve değerlendirme olabilir, gerçek hayat ile filmlerde televizyonda gösterilen arasındaki farkı anlamış olabilirler. Bu nedenle özellikle sanal ortamda oynanan oyunların önemli bir boyutu da gerçeklik duygusunu ortadan kaldırıyor olmasıdır. Tamamen hayal dünyası, sanal bir alemde olan şeyler, sanal alemde olan şeyler de gerçekmiş gibi algılanıyor fakat kendisi o ortamda olmadığı için kötü bir hareket yapılıyor, o hareketi izliyor tıpkı bir gözlemciymiş gibi. Fakat o onun iç dünyasına, duygu dünyasına ve beyin dünyasına işlemiş oluyor. Bu nedenle de örneğin o yaşlar için uygun olmayan cinsellikle ilgili bir şey olduğu zaman utanma veya suçluluk da ortadan kalkabilir. 'Yasaklama' ilk bakışta kötü gibi gelebilir fakat bazı şeylerin sınırlanması daha doğru olur. 'Yasak' kelimesi her zaman daha cazip bir kelime olduğu için 'sınırlama' kelimesini kullanmakta fayda vardır. Yaşlara göre kullanıma kapalı hale getirilebilir."

ETİKETLER
Adana Aile Cep Telefonu Çocuk Dijital Çağ Ebeveyn Oyun Tablet
Sıradaki Haber
Çocuklarda görülen ishalin en büyük sebebi virüsler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:09
Irak’ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
13:11
Bakan Fidan: İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyenler, Gazze'deki katliamın suç ortağı
12:28
Yurt dışına çıkacaklar yeni harç tutarını 12 Ağustos'tan önce yatırabilecek
12:20
"Stok" gerekçesiyle iptal edilen siparişler Reklam Kurulu'na şikayet edilebiliyor
12:21
İngiltere'de bir kişi otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara hakaret etti
12:13
İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için heyet göndereceğini duyurdu
Van Gölü'nden çıkarılan Selçuklu mezar taşları ait oldukları yere taşındı
Van Gölü'nden çıkarılan Selçuklu mezar taşları ait oldukları yere taşındı
FOTO FOKUS
Çin'de büyük patlama kamerada
Çin'de büyük patlama kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ