Sanal ortamdaki zararlı içerikler çocukları olumsuz etkiliyor

Psikiyatrist Prof. Dr. Abdülkadir Çelik, Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmesini değerlendirdi.

İnsanlık tarihi boyunca değişim ve gelişimin kaçınılmaz bir durum olduğunu belirten Çelik, dijital teknoloji ve iletişimin de bu değişim ve gelişimin bir parçası olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

"Çocuklar üzerinde tehdit oluşturuyor"

Çelik, teknolojinin getirdikleri olduğu kadar kaybettirdiği bazı şeyleri barındırabildiğini ifade ederek, kimi zaman toplum için risk taşıyabildiğini dile getirdi. Çelik, "Bu nedenle bu risklerin doğru yönetilmesi gerekiyor. Dijital teknoloji ve sosyal medya küreselleşen dünyada iletişimi ve kültürel etkileşimi arttırsa da denetlenmesindeki zorluklardan dolayı en fazla da çocuklar üzerinde bir tehdit oluşturuyor." dedi.

"Anne ve babalar mutlaka kontrol etmeli"

Teknolojinin içinde doğan Z kuşağının bir yandan teknolojinin nimetlerinden yararlanarak bilgiye daha kolay ulaşabilirken, bir yandan da dijital teknolojinin bağımlılık yaratıcı yönüyle bu teknolojiyi kötü yönde kullanabildiğine dikkati çeken Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklar akıllı telefon ve tablet üzerinden değişik oyunlar oynayabiliyorlar. Bu noktada denetim ve ailenin dijital teknoloji kullanımı konusunda son derece bilinçli olması çok önemli. Çünkü, sosyal medyanın da etkisiyle kendi tercihleri olmasa dahi çocuklar uygunsuz içeriklere maruz kalabiliyorlar. Örneğin, ABD'de 8-12 yaş arasındaki çocukların dörtte üçü bu gibi uygunsuz içerikleri izliyor. Burada ailelerin çok önemli bir payı bulunuyor. Maalesef, ailelerin kontrol edemedikleri bazı durumlar ortaya çıkabiliyor. Kimi zaman çalışan anne baba çocuklarını telefon ve internet ile oyalamaya çalışıyor, çocuklar belki anne babayı rahatsız etmiyorlar ancak çocuğun hem teknolojiye bağımlı hale gelmesi kolaylaşıyor hem de insan ilişkilerini geliştirmesi zorlaşıyor. Çocukların tükettiği içerik de anne babalar tarafından sıkı denetlenmediğinde bu durum ciddi bir risk oluşturabiliyor." "Kontrolden uzak oyunlar dijital oyunlar tehlike barındırıyor"

Her yaş grubuna göre izlenebilecek ve izlenemeyecek içeriklerin farklı olduğunun altını çizen Çelik, çocuklukta somut düşünce kadar soyut düşüncenin de gelişmesi gerektiğini vurguladı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Çocuklar soyut düşünceye ancak ergenliğin sonunda ulaşabilirler, böylece gerçeği test etme ve değerlendirme olabilir, gerçek hayat ile filmlerde televizyonda gösterilen arasındaki farkı anlamış olabilirler. Bu nedenle özellikle sanal ortamda oynanan oyunların önemli bir boyutu da gerçeklik duygusunu ortadan kaldırıyor olmasıdır. Tamamen hayal dünyası, sanal bir alemde olan şeyler, sanal alemde olan şeyler de gerçekmiş gibi algılanıyor fakat kendisi o ortamda olmadığı için kötü bir hareket yapılıyor, o hareketi izliyor tıpkı bir gözlemciymiş gibi. Fakat o onun iç dünyasına, duygu dünyasına ve beyin dünyasına işlemiş oluyor. Bu nedenle de örneğin o yaşlar için uygun olmayan cinsellikle ilgili bir şey olduğu zaman utanma veya suçluluk da ortadan kalkabilir. 'Yasaklama' ilk bakışta kötü gibi gelebilir fakat bazı şeylerin sınırlanması daha doğru olur. 'Yasak' kelimesi her zaman daha cazip bir kelime olduğu için 'sınırlama' kelimesini kullanmakta fayda vardır. Yaşlara göre kullanıma kapalı hale getirilebilir."