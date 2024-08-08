Açık 32.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
AA 08.08.2024 15:37

Çocuklarda görülen ishalin en büyük sebebi virüsler

Uzm. Dr. Esra Akkaya Yılmaz, çocuklarda görülen ishal vakalarının büyük bölümünün virüslerden kaynaklandığını söyledi.

Çocuklarda görülen ishalin en büyük sebebi virüsler
[Fotograf: AA]

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Esra Akkaya Yılmaz, ishalin "24 saatte 3'ten fazla sulu dışkılama veya anne sütüyle beslenen bebeklerde her zamankinden daha sık ve sulu dışkılama" olarak tanımlandığını ifade etti.

Yılmaz, hastalarda ateş, kusma, bulantı, karın ağrısı ve halsizlik gibi belirtilerin de görülebildiğini aktardı:

"İshal, havuz veya deniz suyunun yutulması, kirli su içmek, kirli sularla yıkanmış gıdaların tüketilmesi, açıkta satılan veya bozulmuş gıdaların tüketilmesiyle gelişebilir. Çocuklardaki yaz ishali 3 ila 7 gün sürmektedir. Sürekli kusan, beslenemeyen, kanlı ishali olan ve vücutta su kaybı belirtisi bulunan çocuklar mutlaka doktora başvurmalıdır."

Çocuklarda su kaybının belirtilerine değinen Yılmaz, "Ağız ve dudak kuruluğu, uykuya meyil, göz kürelerinde çöküklük, nabızda hızlanma ve idrar miktarında azalma olabilir. İshal tedavisinde en önemli basamak, hastanın sıvı ve elektrolit kaybını yerine koymaktır. İshali olan çocuk emzirme dönemindeyse emzirmeye mutlaka devam edilmelidir" bilgisini verdi.

Yağlı besinler ve paketli gıdalar tüketilmemeli

Yılmaz, hastalık döneminde yağlı besinler ile paketli gıdaların tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

Patates, muz, pirinç lapası, yoğurt gibi besinler ile probiyotiklerin ishale iyi geldiğini ifade eden Yılmaz, hastalıktan korunmada hijyen şartlarının iyileştirilmesinin önemine işaret etti.

Yulmaz, çocuklarda görülen ishalin en önemli sebebinin virüsler olduğunu söyledi:

"Virüsler içinde en önemli neden rotavirüslerdir. Bu sebeple rotavirüs aşılaması korunmada diğer bir seçenektir. Fekal-oral yolla bulaşan bu hastalık için hasta bireyle temas etmemek, hastayken kreş veya okula gitmemek önerilmektedir."

ETİKETLER
Bilecik Çocuk Virüs
Sıradaki Haber
Ulusal Kanser Tarama Programı Türkiye’nin dört bir yanında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Astsubay Çavuş Alp'in ailesine başsağlığı
16:19
Soykırımcı İsrail ordusu, Han Yunus'ta geniş bir alanın boşaltılmasını istedi
16:21
RTÜK: "Sokak röportajları" takip altında
16:13
Uşak'ta 4 kişi egzoz gazından zehirlendi
15:57
Çanakkale'de başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
15:21
Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 150,4 milyar dolar oldu
Pakistan'da yaşayan Hunzalar
Pakistan'da yaşayan Hunzalar
FOTO FOKUS
Kanala düşen çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Kanala düşen çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ