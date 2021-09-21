Delta varyantının etkisi sürüyor. Daha bulaşıcı ve hasta edici Delta, hastaneye yatış oranlarını da etkiliyor. Ancak yoğun bakımlarda görülen hastaların çoğu aşısız.

Aşı haritası da güncellendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı paylaşımda, “Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik” açıklamasını yaptı.

GÜNLÜK COVİD-19 TABLOMUZ DEĞİŞTİ. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik. pic.twitter.com/gsSO98Hdck — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 20, 2021

Yeni aşı tablosunda mavi kategoride olan 7 tane il var. Mavi kategorideki il sayısını artırmak için de illerin 2 doz aşıda en az yüzde 70 oranına ulaşması gerekiyor. Uzmanlar, toplumsal bağışıklığın sağlanması için mavi il sayısının hızlıca artması gerektiği görüşünde.

Aşılama çalışmalarına dair son durumu ve yeni aşı haritasını Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, TRT Haber’de değerlendirdi.

-Aşı haritası güncellendi.

-Tüm iller ne zaman "mavi" olur?

-Salgında son tablo ne anlatıyor?



Aşılama çalışmalarına dair son durumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/hyRUXeSWI0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 21, 2021

Prof. Dr. Yiyit, güncellenen aşı tablosunda 2 doz aşı oranlarının görünmesinin önemini anlattı:

"Biz salgın sürecinde neyle karşılaşırsak ona karşı konumlanıyoruz. Alfa varyantının yoğun olduğu özellikle bir önceki dalgada en büyük hedefimiz hızlıca herkesin 1. doz aşısını vurmaktı. Çünkü o zaman biliyorduk ki, tek doz BioNTech ya da 2 doz Sinovac, Alfa varyantı için yeterli. Fakat şimdi Delta varyantıyla karşı karşıyayız ve tam doz aşı olmak gerektiğini biliyoruz. Yani 2 doz BioNTech ya da 2 doz Sinovac+1 BioNTech."

"Tek doz aşılanma gerçeklik değil, asıl gerçeklik 2 dozda ulaştığımız seviye"

Yiyit, dünyada da karşılaştırmalar yapılırken 2 doz aşı oranlarının konuşulduğuna işaret ederek, toplumsal bağışıklık için 2 doz aşılanma oranının yükselmesi gerektiğine değindi:

"Şimdiki hedefimiz toplumsal bağışıklık. Hedeflediğimiz oranı da 2 doz üzerinden konuşmalıyız. Çünkü tek doz yanıltıcı olabilir. Haritada mavi illerimiz çok görünüyordu. Tek doz aşılanma oranları iyi seviyelere geldi. Fakat tek doz aşılanma gerçeklik değil. Asıl gerçeklik 2 dozda ulaştığımız seviye. Bu konuda da aslında çok kötü değiliz. Bazı illerimiz yüzde 75’in üzerinde 2 doz yapılma oranına sahip. Fakat bu durumun hızlanması lazım. Çünkü günlük vaka sayılarımız artış trendi gösteriyor son zamanlarda."

Bir iniş yakalamıştık fakat şu an tekrar yukarıya doğru ivme var. Şu anda 100 binde vaka oranı haritasına da bakıldığında, vaka oranları azalış gösteren illerin aşılanma oranları yüksek. Özellikle Ege Bölgesi’ndeki illere bakılırsa uzun zamandır 2 doz aşılanma oranları yüksek. Ve yeni vaka havuzuna da en az vakayı bu aşılama oranları yüksek illerimiz katıyor. Yani bu yeni haritada mavileşmek ilk haritada mavileşmekten çok daha önemli."

"Eğer aşı olmasaydı şu an bizi çok kötü bir dönem beklerdi"

Fahrettin koca, 2 doz aşı olanların oranının yüzde 50'yi geçtiğini açıkladı.

18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı %50’yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 21, 2021

Yiyit, bu oranların yüzde 70'lere 80'lere taşınması gerektiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Şu andaki süreci aşının gücü yönetiyor. Çünkü maske ve mesafe gibi kuralların en çok ihmal edildiği dönemdeyiz. Ve vaka artışını da bu ihmaller artırıyor. Fakat bu vakaların hastaneye yatışlarını ve ölümlerini engelleyen de aşı. 27-29 bin arası vakalar görüyoruz. Daha önce bu seviyede vaka gördüğümüzde hastaneye yatan ve yoğun bakım yatış sayısı daha çoktu. Şu anda da hastanemizde yoğun bakımlar bu yüzden tamamen dolu değil. Fakat şu anda yoğun bakımlarda yatan hastaların çoğu aşısız. Yoğun bakımlarda da yatanların durumu kötü. Eğer aşı olmasaydı şu an bizi çok kötü bir dönem beklerdi. Aşı bizi inanılmaz büyük rakamlardan korudu."

"Aşılanma seviyesi ölüm oranlarını etkiliyor"

Yiyit, 2 doz oranları yüzde 15 daha yüksek olan ülkelerde ölüm oranlarının daha düşük olduğuna da değindi:

"Dünyada da 2 doz aşı olan ülkelerde bizden önde olanlar yüzde 15 kadar önde. 2 doz aşılama Almanya ve İngiltere’de yüzde 62’lerde seyrediyor. Onlarda ölüm rakamları bizim 4’te 1’imiz 5’te 1’imiz. Bu durum da yaşlılık seviyeleri bizden çok önde olan ülkelerde bile yüzde 15’lik fazla aşılamanın ölüm oranlarını ne kadar etkilediğini göstermiş oluyor."

