Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılama oranlarıyla ilgili bilgi paylaştı.

Bakan Koca, 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı olanların oranının yüzde 50’yi geçtiğini duyurdu.

18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı %50’yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 21, 2021

Koca "İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak" mesajını paylaştı.

Türkiye'de 2 doz aşı yapılanların sayısı yüzde 68,13'ü geçti. Birinci doz aşılananların oranı ise yüzde 85,10. Toplam aşılama sayısı ise 105 milyon 611 bin 261'e ulaştı.