Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, organ bağışının pek çok hastanın umudu olduğunu açıkladı.

Organ nakli konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini söyleyen Erk, "84 milyon nüfusluk Türkiye'de 62 bin kişi diyalizlerde hayatlarını sürdürüyor. 22 bin vatandaşımız da böbrek nakli için sırada bekliyor" dedi.

Erk, salgın sürecinde organ bağışları ve canlıdan yapılan organ nakillerinin düştüğünü söyledi.

Böbrek nakli sayısında salgın döneminde yüzde 30'a yakın düşüş yaşandığına işaret eden Erk, "2019 yılında 3 bin 850 vatandaşımız nakil oldu. 2020 yılında pandemi nedeniyle bu sayı 2 bin 800'lere düştü. Bu sene de 2 bin 800'lerde kalacağını düşünüyoruz. Pandemi nedeniyle ön incelemeler için hastanelere gidilmiyor ve bağış sayıları düşüyor. İnşallah pandemi sonrası organ bağışında eski rakamlara ulaşırız" dedi.

10 aileden 2'si kadavradan organ nakline onay veriyor

İnsanların organ bağışı konusunda daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Erk, salgın öncesinde yapılan böbrek nakillerinin yüzde 22'sinin beyin ölümü sonrası kadavradan, yüzde 78'inin ise canlıdan gerçekleştirildiğini söyledi.

Vakıf olarak kadavradan böbrek nakli rakamlarını artırmaya çalıştıklarını anlatan Erk, şöyle konuştu:

"Bu konuda gereken bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyoruz. 10 aileden 2'si kadavradan organ nakline onay veriyor. Böbrek nakli için mutlaka onay gerekli. Niçin kadavradan nakle yaklaşmıyor insanlar, buna bakmak lazım. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığının insanları daha çok bilinçlendirmesi lazım. Dini birtakım ön yargılar nedeniyle böbrek ve organ nakli olamıyor insanlar."