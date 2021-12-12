Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı.

Toplantıda, bütçe görüşmelerinden önce, elektrikte TRT payının kaldırılmasını da içeren ve görüşmeleri yarım kalan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ihdas edilen, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili düzenlemeleri içeren ve komisyona geri çekilen 6 madde ele alındı.

Verilen önergelerin kabul edilmesiyle, 6 madde kanun teklifinden çıkarıldı. Çıkarma önergelerinin gerekçesinde "ilgili komisyonda daha teferruatlı görüşülebilmesi için" ifadesi yer aldı.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına dair düzenleme torba kanun teklifinden çıkarıldı. Gerekçede "ilgili komisyonda daha teferruatlı görüşülebilmesi için" ifadesi yer aldı. Detaylar @trthaber'de. pic.twitter.com/PAQTsQNZYb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 12, 2021

Sağlık Komisyonunda görüşülecek

Tekliften çıkarılan maddelerle ilgili yeni bir kanun teklifi hazırlanacak. Bu teklif de Sağlık Komisyonunda görüşülecek. Ardından da Genel Kurul'a havale edilecek. Bütün tarafların dinlenmesi ve bu konuda özel olarak, hekimlerin, sendikanın, sağlık çalışanlarının dinlenerek daha iyi bir çalışma yapılması gerektiği ifade edildi.

Sürecin, Meclis'teki bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.