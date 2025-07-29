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Sağlık
AA 29.07.2025 11:06

Sağlık Bakanlığı'ndan sıcak hava uyarısı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, özellikle risk altındaki gruplar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı'ndan sıcak hava uyarısı

Demirkol, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hava sıcaklığının artacağı yönünde uyarılar yapıldığını hatırlatarak, "Gebeler, bebekler ve kronik hastalığı bulunan yaşlı bireyler ile bağışıklık sistemi baskılanmış vatandaşlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor." dedi.

Vatandaşların özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaması gerektiğini vurgulayan Demirkol, dışarı çıkmak zorunda olanlara, geniş şapka kullanmalarını, güneş gözlüğü takmalarını, açık renkli kıyafetler giymelerini ve güneş kremi kullanmalarını önerdi.

Demirkol, sıcak havalarda vücut sıvı kaybının arttığına dikkati çekerek, "Bu dönemlerde bol su tüketmeyi, asitli, yağlı ve kızartma türü yiyecekleri çok fazla tüketerek dışarı çıkmamayı öneriyoruz. Günlük 2,5-3 litrenin altında su içmesinler. Normal zamandan daha fazla su tüketilmesini de tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

"Açıkta satılan yiyecekler tüketilmemeli"

Sıcak havalarda gıda zehirlenmeleri ve ishal vakalarında artış yaşandığına işaret eden Demirkol, açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini söyledi.

Güvenilir olmayan yerlerden yemek yemekten kaçınılması gerektiğini belirten Demirkol, "Toplu tüketilen yiyeceklerde dikkatli olunmalı. Mümkünse evde pişirilen ve saklama koşulları bilinen gıdalar tercih edilmeli. Özellikle dışarıda satılan ve açık havada bozulma ihtimali olan çiğ tüketilen bazı besinlerden de bu dönemde kaçınılmalı." ifadelerini kullandı.

Muhammed Emin Demirkol, ishal, bulantı, kusma, ateş gibi belirtiler görüldüğünde vatandaşların zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna, özellikle aile sağlığı merkezlerine başvurması gerektiğini vurguladı.

Demirkol, sıcak hava koşullarından en fazla etkilenen gruplara ilişkin de "Gebeler, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve yenidoğanlar büyük risk altında. Tansiyon, diyabet gibi hastalığı olanların, bağışıklığı baskılayacak ve onkolojik anlamda tedavi gören vatandaşlarımızın da bu anlamda daha fazla risk altında olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

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