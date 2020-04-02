Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadeleyi sürdürürken bir yandan da vatandaşlar ve sağlık çalışanlarının moralini yüksek tutmak için çalışıyor. Bu kapsamda, "covid19bilgi.saglik.gov.tr" adresindeki telefonlar, vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına destek vermek için hazırlandı.

Psikolojik Danışma Hatları, sosyal mesafelendirme ya da karantinanın yarattığı yalnızlık hissi, geleceğe yönelik umutsuzluk, sevdikleri için özlem, sadece olumsuz düşüncelere odaklanma gibi sıkıntıları yaşayanlara psikolojik ve sosyal destek hizmeti sunuyor.

MEB'den çağrı merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir taraftan uzaktan eğitimle öğrencilere akademik destek verirken diğer taraftan öğrenci ve velilere yönelik psikososyal destek hizmetlerini artırıyor.

Bu kapsamda koronavirüs salgını süresince psikolojik sağlamlığı korumak amacıyla "Aileler İçin Çocuklara Yardım Rehberi" ile "Yetişkinler İçin Bilgilendirme Rehberi" yayımlandı.

MEB'den koronavirüs travmasına karşı psikososyal destek rehberleri

MEB, bunun yanında yeni bir hizmeti daha hayata geçirecek. 81 ilde kurulacak "Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı" çağrı merkezi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) görevli özel eğitim ve rehberlik öğretmenleri, telefonla öğrenci ve velilere destek olacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde velilerin desteğe ihtiyacının bulunduğunu belirtti. Selçuk, ayrıca anne babanın çocuğunda öğrenme süreciyle ilgili ya da kapalı alan nedeniyle ortaya çıkabilecek muhtemel davranış problemleri karşısında rehber öğretmenlere danışma ihtiyacının bulunabileceğini söyledi.