Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığından Favipiravir kararı
Sağlık Bakanlığı tarafından, koronavirüs tedavisi için "favipiravir" ilacının 12-15 yaşındaki çocuklarda da kullanımı önerildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19 Rehberi'nin "Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi" konulu bölümünde güncelleme yapıldı.
Buna göre, çocuk hastalarda hidroksiklorokin ve lopinavir/ritonavir kullanımı kaldırıldı.
Ayrıca, 12-15 yaşındaki çocuklar için onam formu ile favipiravir ilacı kullanımı önerildi.
İlaç önceden 15 yaş üstü çocuklarda kullanılabiliyordu.
Etiketler: Koronavirüs Sağlık Bakanlığı İlaç
Son Haberler
- 12:36
- 12:33
- 12:29
- 12:27
- 12:36
Sıradaki Haber
Uygulanan aşı miktarı 28 milyona yaklaşıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz