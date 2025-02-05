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Sağlık
AA 05.02.2025 22:49

Sağlık Bakanlığı'ndan aile hekimliği genelgesine revize

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan yeni genelgeyle, aile hekimleri, aynı il içerisinde olmak kaydıyla herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın hizmet puanına göre boş bulunan aile hekimliği birimlerini tercih edebilecek.

Sağlık Bakanlığı'ndan aile hekimliği genelgesine revize

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri"ne dair genelgenin revize edilerek, taşra teşkilatlarına duyurulduğu belirtildi.

Açıklamada, mevcut durumda, devlet hizmet yükümlülüğüyle atanan aile hekimi, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi bakımından yalnızca aynı düzeyde veya daha alt düzeyde bir ilçede aile hekimliği birimini tercih edebilirken, yeni düzenlemeyle aile hekimlerinin, aynı il içerisinde olmak kaydıyla herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın hizmet puanına göre boş bulunan aile hekimliği birimlerini tercih edebileceği aktarıldı.

Daha önce kamuoyunda 3+1 sözleşmeli olarak bilinen 45/A statüsünde çalışan ebe ve hemşireler, aile hekimliği birimlerinde sözleşmeli olarak çalışamazken, düzenlemeyle bundan sonra aile hekimliği birimlerinde çalışabileceği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevcut durumda, sözleşmeli çalışan aile hekimleri, sözleşmesi yenilenmediğinde, sözleşmesi feshedildiğinde veya sözleşmesi kendiliğinden sona erdiğinde herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın yeni bir yerleştirme kapsamında yeniden sözleşme yapabilirken, yapılan düzenlemeyle sözleşmesi yenilenmeyen, sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesi kendiliğinden sona eren aile hekimleri, en az 2 yıl süre geçtikten sonra yeni bir yerleştirme kapsamına dahil edilebileceklerdir."

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Aile Hekimliği Sağlık Bakanlığı
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