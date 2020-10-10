Sağlık Bakanlığı, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının psikolojik etkileriyle de mücadele ederek önemli çalışmaları hayata geçiriyor.

"10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü" dolayısıyla, Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yılki tema, "Her zaman ve her yerde herkes için ruh sağlığı" olarak belirlendi.

COVID-19 salgını milyonlarca insanın ruh sağlığını da etkileyerek küresel olarak eşi görülmemiş bir sağlık önceliği yaşatıyor. Dünya virüsü kontrol altına almak ve çözüm bulmak için mücadele ederken, yaşanan endişe, korku, izolasyon ve kısıtlamalar belirsizlik ve duygusal sıkıntıları artırıyor.

Dünya çapındaki salgının etkileri dışında, ruh sağlığı alanında da pek çok ihtiyaç bulunuyor.

450 milyon ruhsal bozukluk yaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2001 Dünya Sağlık Raporu'na göre, yaklaşık 450 milyon insan sağlıksızlık ve engelliliğin önde gelen nedenleri arasında yer alan ruhsal bozukluklarla yaşıyor.

DSÖ 2012 Dünya Sağlık Raporu'na göre ise her dört kişiden biri hayatlarının bir aşamasında ruhsal bir bozukluktan etkilenirken, zihinsel, nörolojik ve madde kullanım bozuklukları, toplam küresel hastalık yükünün yüzde 13'ünü oluşturuyor. Bu tablo, ruh sağlığına her zamankinden daha fazla öncelik verilmesi gerektiğini gözler önüne seriyor.

Mevcut küresel acil sağlık durumu altında kimsenin ruh sağlığı hizmetinden mahrum bırakılmaması gerekiyor. Psikososyal destek ve ruh sağlığı ulusal planlarının, COVID-19 salgınının ruh sağlığı sonuçlarını ve vatandaşlar üzerindeki etkisini ele alması gerekiyor.

Psikososyal destek hizmeti veren 2 bin 283 personele eğitim verildi

Türkiye'de Mart 2020'den bu yana etkisini gösteren COVID-19 salgın sürecinde erişilebilir ruh sağlığı hizmetlerinin sağlanabilmesi için 81 ilde pandemi psikososyal destek planlama ve çalışmaları yapıldı.

Pandemi Ulusal Eylem Planı'nda, psikososyal destek hizmetleri ve nasıl verilmesine ilişkin bir dizi düzenleme yapıldı. COVID-19 ile mücadele kapsamında, 30 Mart 2020'den itibaren 81 ilin tamamında psikososyal destek hatları aktif hale getirildi.

Psikososyal destek hatlarında, halkın ve sağlık çalışanlarının değişen günlük yaşam alışkanlıkları, kendileri ve sevdikleri için duydukları yoğun kaygı, öfke, korku, çaresizlikten kaynaklanan stresin en aza indirilebilmesi, kronik ruhsal bozukluğu olan ve takibi gereken bireylere ve ailelerine verilen desteğin sürdürülebilmesi konularında destek sağlandı.

"Psikolojik Bilgilendirme Rehberi" hazırlandı

Yurtlarda ya da evlerinde karantinada olan vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına yönelik "Psikolojik Bilgilendirme Rehberi" de hazırlandı.

Rehberde, "Olası psikolojik tepkiler nelerdir? Zaman ilerledikçe neler olabilir? Kendimizi iyi hissetmek için neler yapabiliriz ve ne zaman bir uzmandan destek almalıyız?" başlıklarını içeren bilgilendirmeler yapıldı. Moral ve rehberlik hizmeti kapsamında video, ses kaydı, e-Broşür, e-Katalog, e-Afişler ve kamu spotu hazırlandı.

COVID-19 ile mücadele kapsamında hatlar üzerinden psikososyal destek hizmeti veren 2 bin 283 personele (psikiyatri uzmanı, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk gelişimci); yetkinliğinin artırılması ve hızlı oryantasyon amacıyla, koronavirüsten korunma yolları, sağlık çalışanına destek, stresle başa çıkmanın yolları, vaka yönetimi ve online ruh sağlığı hizmetinin nasıl alınacağı konularında online olarak Sağlık Bakanlığı "Ulusal Sağlık Eğitim Sistemi" üzerinden "COVID-19 ile Mücadelede Psikososyal Destek Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Eğitimi" verildi.