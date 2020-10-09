Sağlık Bakanlığı 9 Ekim koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 115 bin 295 test yapıldı. Bu kapsamda 1629 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1402.

Son 24 saatte 55 hasta vefat etti, 1402 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 11 milyon 402 bin 342, toplam vaka sayısı 332 bin 382, toplam vefat sayısı 8 bin 722, toplam ağır hasta sayısı 1398, hastalarda zatüre oranı %6.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 291 bin 754 oldu.