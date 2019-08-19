Gıda, su, solunum yoluyla bulaşan hastalıklar, biyolojik saldırılar...

Bu hastalıklar, Sağlık Bakanlığınca geliştirilen "İzci" sistemiyle takip ediliyor. Hastalıkların artması durumunda sistem alarm veriyor, anında müdahale ediliyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanı Dr. Ali Göktepe, sistemle ilgili şunları söyledi:

"Bulaşıcı hastalık tanısı konulduğunda bir bildirim bulaşıcı hastalık olarak sisteme giriş yaptığında aynı anda "İzci" ye düşüyor. Hastaneye acil servislere gelen vatandaşların hastalığa ait herhangi bir belirti ve bulgularında yine sistem alarma geçiyor. Bulantı, kusma, karın ağırısı, ateş gibi bir takım sorunlarla kişiler hastaneye başvurduğunda sıradışı bir artış olduğunda, yine sistem alarma geçiyor."

Sistemden gelecek bildirimlere karşı Halk Sağlığı Acilleri Operasyon Merkezi 7 gün 24 saat aktif.

"İzci" geçtiğimiz şubat ayında aktif hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber