Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Koronavirüsün oldukça zor, pek çok bilinmezi beraberinde getirdiği bir dönemini aştığımız konusunda bir iyimserlik içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Covid-19'la mücadele ile ilgili "Tedbire daha az ihtiyaç duyulacak dönemi, şimdi uyguladığımız tedbirlerle hazırlıyoruz." diyen Bakan Koca, maske kullanmamanın kişisel hukukun ihlali olduğunu belirtti.

"Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır"

Bakan Koca, Covid-19 virüsünün yayılma hızında azalma olmadığını belirterek, virüsün hasta etme gücünde azalma olduğu konusunda ise bilimsel bir kanıt olmadığını söyledi.

Koca, "Mevcut şartlarda büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlar, virüse karşı halen risk grubundadır." ifadelerini kullandı.

24 Haziran koronavirüs tablosu

Bakan Koca son 24 saate ilişkin koronavirüs rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte bin 492 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. 24 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sbayısı 191 bin 657'e, can kaybı5 bin 25'e, taburcu edilen hasta sayısı ise 164 bin 234'e yükseldi.

Bugün 53 bin 486 test yapıldı. Bu kapsamda bin 492 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, bin 386 hasta ise iyileşerek taburcu edildi.

Toplam test sayısı 3 milyon 83 bin 121, toplam vaka sayısı 191 bin 657, toplam vefat sayısı 55 bin 25, toplam yoğun bakım hasta sayısı 914, toplam entübe hasta sayısı 356, toplam iyileşen hasta sayısı 164 bin 234 oldu.