Kış aylarının en büyük tehlikelerinden biri yüz felci. Her yıl binlerce kişi aşırı soğuklar nedeniyle yüz felci geçiriyor. Asıl nedeni, vücutta uyuyan gizli bir virüs. Bu virüsü soğuk hava tetikleyebiliyor. Sadece şapka veya atkı takarak korunmak mümkün olmuyor.

Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Barış Topçular, soğuk hava geçişlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Birincisi sıcak soğuk geçişlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Yine soğuk ortamlarda özellikle çok rüzgarlı ortamlarda ağzımızı kulaklarımızı korumak yine yüz felci açısından çok önemli."

"Mutlaka ilgili hekime başvurmamız gerekiyor"

Uzmanlar, dışarıdan sıcak bir ortama girildiğinde bir anda atkı ve şapkanın çıkartılmamasını öneriyor. Kulak çevresinde ağrı, tat almada değişiklik, göz kapatmada zorluk ve ağızda kayma hissedildiğinde ise hemen bir hekime gidilmesi gerekiyor. Topçular, şunları öneriyor:

"Mutlaka ilgili hekime başvurmamız gerekiyor. Hekime gidene kadar o tarafla sakız çiğnemek, o tarafa ılık bir havlu ile sıcak ya da soğuk değil ama ılık bir havlu ile masaj yapmak, korunmak için faydalı olacaktır."

Tedavi süreci 1 hafta ile 1 yıl arasında sürebiliyor. İlaçlı tedavi yüzde 90 oranında olumlu sonuç veriyor.

Haber: Sena Ünal

Kamera: Edebali Koçdemir