İngiltere'de College London Üniversitesi'nde yapılan araştırma, sigaranın sağlık üzerindeki kalıcı etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Dört yıl süren araştırmada, 220 bin kişinin verileri incelendi.

Hayatının bir döneminde kullanmış ama bırakmış dahi olsa, sigara içenlerin ağrıyı daha yoğun hissettiği tespit edildi.

Sigara içenlerin neden daha fazla ağrı çektiği ise araştırılıyor.

Uzmanlara göre, sigaranın vücuttaki doku ve hormon yapısına kalıcı hasar vermesi, ağrının yoğun yaşanmasının sebebi olabilir.

Sigara kullananlar ya da bir dönem kullanmış olanlar arasında en fazla ağrıyı 16-34 yaş grubu hissediyor.

Sigara içenlerin ameliyat sonrası iyileşme süreci de daha uzun oluyor.

Sigara kanser, kalp ve solunum yolu hastalıkları, körlük, sağırlık, diyabet, bunama ve kısırlık da dahil pek çok sağlık riskini barındırıyor.

Kaynak: TRT Haber

