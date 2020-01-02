Joaqin Guzman, Nam-ı diğer El Chapo, Meksika'da en çok gündeme gelen uyuşturucu baronlarındandı.

ABD'de ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'dan uyuşturucu baronu ile ilgili itiraf geldi.

Obrador, "El Chapo eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü" dedi.

Meksika Devlet Başkanı, bir önceki hükümeti suçladı. Suçlular ve kamu görevlileri arasında gizli anlaşmalar olduğunu, bu durumun suçluların cezalandırılmasını engellediğini iddia etti.

Lopez Obrador, mafyanın güçlü olduğu Meksika'da güvenlik açığını kapatıp şiddeti önlemeye yönelik çalışmaları artıracaklarını belirtti.

61 yaşındaki El Chapo, uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra; cinayet, işkence ve rüşvet vermekten suçlu bulundu.

Ömür boyu hapse mahkum edilmesine rağmen El Chapo'nun hapisteyken de gücünü koruduğu öne sürülüyor.

El Chapo son olarak, oğlunu gözaltına alan polisin 150 kurşunla öldürülmesiyle gündeme gelmişti.

Kaynak: TRT Haber